Foire de la production nationale, du 15 au 17 avril : Promouvoir le label algérien

Organisée par le ministère du Commerce, du 15 au 17 avril, au niveau de la Société algérienne des foires et expositions (Safex), la foire de la production nationale, dans sa 26e édition, est placée sur le thème «Promotion et encouragement de la production nationale».

Cette manifestation, qui intervient dans un contexte économique difficile, devra, par conséquent, mettre en avant les objectifs du nouveau modèle de croissance en matière de diversification économique, d’encouragement de la production nationale et de substitution aux importations. Cette foire permettra, par la même occasion, aux différents exposants nationaux, de faire connaître leurs produits, de même qu’elle constituera une opportunité, pour le consommateur, de s’enquérir des progrès réalisés au plan de la qualité. À ce titre, il y a lieu de souligner les mesures prises par les pouvoirs publics pour soutenir la production locale, et améliorer sa compétitivité.

Protéger le produit national dans les conditions économiques actuelles est, en fait, une nécessité, voire une exigence dictée par le devoir de préserver la pérennité de l’outil de production national, mais aussi de l’entreprise et, en définitive, de l’emploi, en tant que facteur de stabilité sociale. Aussi, les actions engagées, dans ce sens, par les pouvoirs publics sont appelées à être consolidées dans la nouvelle démarche économique du pays. Une dynamique qui suppose que tout l’intérêt soit accordé au développement des moyens et instruments de la concurrence, et à la mise en place d’une stratégie nationale de promotion des exportations, hors hydrocarbures. Dans cette optique, la stratégie de production-substitution, consacrée dans le nouveau modèle de croissance, vise à remplacer graduellement les importations, «en remplaçant, partiellement ou totalement, l’importation de semi-produits ou de produits finis importés aujourd’hui, par une production industrielle locale».

Dans ce cadre, il est préconisé l’accélération de la mise en place de clusters industriels, à travers le territoire national, pour permettre d’augmenter la production dans les secteurs concernés. Une dynamique appelée à s’opérer principalement par le secteur privé qui doit prendre le relais en investissant dans la production.

