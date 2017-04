Modele de croissance : La solution par l’investissement ?

Les experts associés à la conception de cette nouvelle approche du modèle national de croissance ont formulé, à ce chapitre, une série de recommandations articulées autour de trois axes, à savoir la mise en place d’un véritable système national d’investissement dans les équipements publics, la reprise de la réforme du système bancaire et le développement d’un marché des capitaux. Pour le premier point, l’action devra porter sur l’amélioration de l’efficience de l’investissement public et la qualité des infrastructures par le confortement de la CNED (Caisse nationale d’équipement pour le développement), la diversification des sources de financement des équipements en privilégiant l’émergence du partenariat public/privé, avec la mise en place d’un dispositif règlementaire pour son encadrement, le développement, parallèlement aux PPP, d’un marché obligataire pour les besoins de financement des infrastructures des opérateurs privés ou publics.

Ce dernier est conçu pour financer les infrastructures, la consolidation de l’action du FNI (Fonds national d’investissement), actuellement en charge de la gestion des crédits d’équipement de l’État, «afin de lui permettre de se financer sur le marché, à travers l’émission d’obligations d’infrastructures». Au même chapitre, il est proposé d’aller vers des partenariats «innovants ambitieux» avec des pays portés par l’intérêt d’investir durablement dans le pays dans le cadre de sa transition vers l’émergence. «Il convient naturellement d’encadrer ces partenariats avec l’expertise la plus rigoureuse.»

La reprise de la réforme du système bancaire est incontournable dans cette phase marquée par un manque structurel de liquidité sur le marché financier. À ce stade, «l’intervention de l’État et de la Banque d’Algérie» est plus que nécessaire, «pour qu’une réelle compétition s’installe entre les banques nationales au bénéfice de l’investissement des entreprises». L’initiative requiert «l’instauration d’une réelle concurrence, la création d’une Banque postale sur la base du réseau étendu de la Poste, et de l’expérience de cette dernière en matière de collecte, et de gestion d’épargne populaire, la modernisation des produits et services proposés par les banques» à même de permettre d’absorber l’épargne circulant dans les circuits informels. Cette réforme doit prendre en compte «le renforcement des capacités de gouvernance et de gestion des risques des banques, notamment en matière de risques de crédit et de change, à travers la mise en place par la Banque d’Algérie d’un système de rating des entreprises, la réforme du droit et des procédures de mobilisation des sûretés personnelles et réelles, et la réforme du droit des faillites et des procédures de recouvrement en cas de défaillances». La démarche doit également inclure des mesures susceptibles de concourir au développement des marchés de capitaux. En fait, «la raréfaction relative et le renchérissement de la liquidité bancaire» recommande que les entreprises recherchent des formes alternatives de financement, sur le marché obligataire, notamment, ou encore auprès des fonds propres (fonds de capital investissement, introduction en Bourse). Dans ce contexte, il devient impératif d’activer «la mise à niveau du cadre réglementaire et des dispositifs opérationnels régissant les opérations de fusions-acquisitions, d’introductions en Bourse, d’émissions d’obligations «corporate», et de cessions d’actions ou de parts sociales d’entreprises».

L’autre action consiste à «parachever le cadre réglementaire pour les fonds de capital-investissement, à simplifier les procédures administratives, lors des introductions en Bourse et des émissions obligataires réalisées par des sociétés publiques ou privées».

D. Akila