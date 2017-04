Ouargla : un milliard de da pour la culture

Un financement public de l’ordre d’un milliard de DA a été réservé, au cours des trois dernières années, pour l’exécution de divers projets relevant du secteur de la culture dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris lundi auprès des responsables locaux du secteur. Il s’agit de 14 opérations retenues en faveur de la wilaya, dont trois relatives à la réalisation de plans et d’études techniques liés à la réhabilitation des biens culturels sauvegardés et 11 autres pour consolider les structures culturelles, notamment par de nouvelles bibliothèques de lecture publique, a précisé le directeur du secteur, Mokhtar Guermida.

Dans le même sillage, une enveloppe de 45 millions DA a été consacrée à la remise en état et l’extension du musée saharien, fondé en 1938 au chef-lieu de wilaya, en plus du suivi de l’étude relative à l’intervention d’urgence pour la restauration de la mosquée des Béni-Djellab (1733) à Touggourt (160 km au nord d’Ouargla), a-t-il ajouté. Ces opérations, qui ont été déjà réceptionnées, ont permis de protéger et de préserver deux importants sites historiques dans les régions d’Oued-Mya (Grand Ouargla) Oued-Righ (Grand Touggourt), classés au patrimoine national. Les autres projets portent sur la réalisation d’une grande bibliothèque publique à Ouargla (avec acquisition d’ouvrages), ainsi que deux bibliothèques urbaines au niveau des communes d’El-Hedjira et Taibet et cinq autres de type rural dans les communes de Zaouia El-Abidia, Témacine, Mégarine, N’goussa et Rouissat, a précisé le même responsable. Les huit nouvelles structures en question, dont les travaux de construction ont été achevés, sont appelées à jouer un rôle important en matière de promotion et d’ancrage d’habitudes de lecture publique chez les habitants de ces collectivités, surtout dans les zones enclavées, a-t-il souligné. Pour un financement global de 303 millions de DA, les travaux sont en cours de réalisation d’une bibliothèque urbaine supérieure à Touggourt et une autre urbaine à El-Alia, a relevé M. Guermida. Ces projets s’ajoutent à la réalisation d’un nouveau siège de la direction locale de culture qui a contribué à l’amélioration des conditions de travail de son personnel. (APS)