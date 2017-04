6e Festival maghrébin du film d’Oujda : Prix de la meilleure interprétation pour L’étoile d’Alger

L'acteur algérien Cherif Azrou a reçu dimanche à Oujda le Prix de la meilleure interprétation masculine du 6e Festival maghrébin du film d'Oujda, pour son rôle dans «L'étoile d'Alger» de Rachid Benhadj, a-t-on appris auprès des organisateurs. Adaptation libre du roman éponyme de l'écrivain algérien Aziz Chouaki, «L'étoile d'Alger» explore les années de violence terroriste et la montée de l’extrémisme religieux dans les années 1990 et déroule, en 102 mn, l’histoire d'un chanteur d’un quartier populaire d’Alger qui rêve de devenir une star Le film a déjà été primé, récemment au 32e Festival d'Alexandrie du cinéma méditerranéen et au 12e Festival international du film pour l’enfance et la jeunesse (Fifej) de Sousse (Tunisie).

Dans la catégorie long métrage, le Grand prix de ce festival a été attribué au réalisateur marocain Hakim Belabbes pour «Pluie de sueur», une œuvre qui a également reçu le Prix de la meilleure interprétation féminine attribué à l'actrice Fatima-Zahra Bennacer. Dans la catégorie court métrage, l'actrice franco-libanaise Soraya Baghdadia a reçu le Prix du meilleur rôle féminin pour son rôle dans le film «Le voyage de Keltoum» du réalisateur algérien Anis Djaâd.

Sorti en 2016, «Le voyage de Keltoum» est la troisième œuvre du réalisateur Anis Djaâd après la sortie en 2014 de «Passage à niveau», doublement primé au Maroc, et de «Le hublot» également primé aux Journées cinématographiques d’Alger en 2012.

Dans cette catégorie, le court métrage «Cœur sacré» des frères marocains Hicham et Samir Harak, a remporté le Grand prix ainsi que le Prix du meilleur scénario. Six longs métrages et douze courts métrages étaient en compétition à ce festival organisé par l'Association «Ciné Maghreb».