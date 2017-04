FNA : Opérer démocratiquement le changement

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a estimé, mardi, à Ain Témouchent, que les législatives du 4 mai prochain sont une occasion au peuple algérien pour opérer pacifiquement et démocratiquement le changement. Animant un meeting dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives,

M. Touati a appelé à une participation massive au scrutin du 4 mai prochain pour «opérer le changement et permettre au peuple de choisir ses représentants au parlement». Le même responsable a estimé que le bulletin de vote est le moyen permettant au peuple d’exercer son pouvoir d’«une manière civilisationnelle et réaffirmer ses choix souverains». M. Moussa Touati a, par ailleurs, considéré que la voie électorale est le seul moyen permettant un changement pacifique. Dans ce contexte, il a insisté sur «la confiance» dont doivent faire l’objet les candidats de son parti, rappelant que les députés doivent être au service du pays et défendre les intérêts des citoyens.

Le président du FNA a rappelé que son parti œuvre, entre autres, à promouvoir l’autorité du citoyen, à instaurer la justice sociale au sein d’un régime républicain et démocratique. Il a également mis l’accent sur la défense des principes du FNA, inspirés des valeurs profondes de la révolution du 1er Novembre 1954. (APS)