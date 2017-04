Mouvement El Islah : Appel à une forte participation

Le président du mouvement El Islah, Fillali Ghouini a appelé lundi à El Bayadh à une forte participation aux prochaines élections législatives. Présidant un meeting à la salle de conférences Ahmed-Horri d’El Bayadh dans le cadre de la campagne électorale, M. Filali Ghouini a mis l’accent sur l’importance de ce rendez-vous électoral « pour édifier une Algérie pour laquelle se sont sacrifiés les Chouhadas, appelant les jeunes à jouer leur rôle pleinement dans cet événement politique important. L’intervenant a estimé que la réussite de ce rendez-vous électoral fera partie de la réussite de l’Algérie et constituera une réponse à tous les comploteurs et leurs idées et discours destructeurs. Le président d’El Islah a prôné un consensus global réunissant tous les courants partisans autour d’une seule table pour débattre de toutes les questions, soulignant que «l’Algérie doit être construite par tous et que nul ne peut se procurer seul la gestion des affaires publiques. A propos des candidats de son parti, M. Ghouini a indiqué qu'un taux de 40% des candidatures a été réservé à la gente féminine compétente, porteuse de projets et d'idées constructives et jouissant d'une bonne moralité, qualifiant cela «d’acquis important et équitable pour la femme». (APS)