Front El Moustakbal : des institutions légitimes, crédibles et fortes

Le président du Front El Moustakbal (FM), Abdelaziz Belaid a affirmé lundi à Boumerdes que sa formation politique aspirait, à travers sa participation aux prochaines législatives, à l’édification d’institutions légitimes, crédibles et capables d’opérer un changement pour le mieux. « Nous voulons que cette échéance électorale soit une leçon de démocratie, et il incombe au peuple et à l’ensemble des formations politiques d’en être vraiment conscients, a affirmé le président du FM lors d’un meeting populaire animé à la maison de jeunes SenaniSaid, au titre de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai ». « Nous œuvrons dans ce sens pour que le prochain parlement soit fort et pour qu’il représente réellement le peuple », a encore ajouté M. Belaid. Le problème majeur auquel est confronté l’Algérie, poursuit M. Belaid, réside en l'immoralité de l'action politique et de la gestion des institutions, ce qui a qui eu un impact négatif sur l’édification d’une économie forte et d’une agriculture réussie et sur la gestion des diverses institutions avec l’efficacité requise. Pour remédier à cette situation, le FM a axé, selon M. Belaid, son programme autour de deux principes à savoir moraliser l’action politique et construire l’Homme, étant le pilier capable de gérer avec compétence et de changer la réalité. Il a appelé dans ce sens à la vigilance et à une prise conscience de la situation du pays qui a tant besoin de toutes les énergies et potentialités de ses enfants quelles que soient leurs obédiences. Il convient également, a-t-il ajouté, d'encourager les investisseurs et de les accompagner en leur accordant des facilités pour la réalisation de villages touristiques qui soient à la portée des touristes. Plus de 300.000 diplômés sortent annuellement de l'université algérienne et le gouvernement n'est pas en mesure de leur assurer un emploi car il n'a pas pu mettre en place les mécanismes capables de résoudre ce problème, a estimé M. Belaid précisant qu'il ne s'agit pas de disponibilité d'argent mais de « compétence des gestionnaires ».



Retrait de la liste à Adrar



Le Front El-Moustakbal a retiré sa liste de candidats de la wilaya d’Adrar pour les élections législatives. L’instance chargée de l’étude des dossiers de candidatures pour ces élections a exclu le candidat tête de liste de cette formation politique, Mohamed Guerrout, pour des raisons liées à un document constitutif de son dossier (certificat de nationalité), a-t-on précisé. Un recours a été introduit par le parti devant le tribunal administratif qui a confirmé la décision d’exclusion du candidat tête de liste, avec possibilité, selon la loi organique sur les élections, de le remplacer, selon la même source. Au vu de cette situation, le bureau de wilaya d’Adrar du Front El-Moustakbal a décidé, avec l’approbation du président de cette formation politique, Abdelaziz Belaid, d’annuler la participation de leur liste pour les prochaines législatives dans cette wilaya, ont indiqué les représentants du bureau de wilaya du FM. (APS)