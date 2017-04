Algérie-Lituanie : Un nouveau marché pour le GNL ?

M. Boutarfa, s'est entretenu, hier à Bruxelles, avec son homologue lituanien, Zygimantas Vaiciunas, sur les perspectives de coopération entre les deux pays, a indiqué une source diplomatique. MM. Boutarfa et Vaiciunas qui se sont rencontrés en marge de la réunion annuelle de dialogue politique de haut niveau sur l'énergie entre l'Algérie et l'UE, ont examiné les relations entre l'Algérie et la Lituanie dans le domaine de l'énergie et les perspectives de coopération énergétique entre les deux pays, notamment dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL) et des énergies renouvelables, selon la même source. Les deux parties ont évoqué « l’état actuel du marché international du gaz naturel et son évolution ainsi que les opportunités d’affaires et les perspectives futures de nouer une relation commerciale », a-t-on ajouté. MM. Boutarfa et Vaiciunas ont convenu, à ce titre, de mettre en relation les compagnies spécialisées en hydrocarbures des deux pays en vue d'examiner les possibilités de développer une relation commerciale, notamment dans le domaine du GNL. (APS)