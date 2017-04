M. Boutarfa à Bruxelles : L’Algérie un acteur fiable

Canete : L’Europe est le principal importateur de gaz algérien et le restera dans les prochaines années

Organisation d’un forum d'affaires Algérie-UE sur l'énergie, au niveau décisionnel à Alger



L'Algérie a intensifié son effort d'exploration pour répondre aux besoins énergétiques du marché intérieur et également pour « consolider » sa position d'acteur « fiable » sur le marché international, a affirmé hier à Bruxelles le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa. « Nous intensifions les efforts d'exploration pour augmenter nos réserves afin non seulement de répondre aux besoins croissants de notre marché intérieur mais aussi de consolider notre position comme un acteur actif et fiable dans les marchés régionaux et internationaux », a déclaré le ministre à l'ouverture des travaux de la deuxième réunion annuelle de dialogue politique de haut niveau sur l'énergie entre l'Algérie et l'UE.

M. Boutarfa, qui a co-présidé avec le Commissaire européen en charge de l'action pour le climat et de l'énergie, Miguel Arias Canete, cette réunion de dialogue politique de haut niveau, la deuxième après celle tenue en 2015, a assuré que « l’Algérie continue à investir pour satisfaire ses partenaires » et « continuera à promouvoir la coopération et être à l’écoute de ses partenaires ». Plus grand producteur de gaz naturel en Afrique et 3e fournisseur de gaz naturel de l’Europe après la Russie et la Norvège, l'Algérie vise à « maintenir la place » qu'elle détient dans le marché européen du gaz naturel, a-t-il ajouté, relevant que l’Europe est « le marché le plus important pour le gaz algérien ». Le secteur algérien de l’énergie a engagé un plan de développement des ressources hydrocarbures, qui a permis pour la première fois depuis près d’une décennie d’accroître la production en 2016, avec une forte augmentation des exportations, notamment de gaz naturel, a rappelé le ministre. « Cette croissance de la production notamment gazière va se poursuivre de manière soutenue sur le moyen terme et au-delà, avec une hausse du potentiel d’exportation de gaz naturel », a-t-il promis, faisant remarquer que cette hausse de la production vient « conforter la sécurité d’approvisionnement de l’UE en gaz naturel ». Il a exprimé, à ce titre, son souhait de voir le marché renouer avec la croissance, pour « permettre d’assurer la demande et une valorisation adéquate du potentiel d’exportation de gaz algérien ».



Réserves algériennes en hydrocarbures : un potentiel sous exploré



Selon le ministre, le potentiel de l'Algérie en termes de réserves d'hydrocarbures est « important », mais reste « relativement sous exploré ». Il a précisé, à ce titre, que le pays est constitué de 1,5 million de km2 de bassins sédimentaires dont les deux tiers n'ont encore été soumis à aucune des campagnes d’exploration, notamment dans le Sud-Ouest et le Nord de l'Algérie et dans la zone off-shore d’une superficie de 100.000 km2 aujourd’hui totalement inexplorée. « L'intensification des efforts d'exploration est au cœur de notre stratégie et les opportunités d'investissement sont ouvertes pour nos partenaires », a-t-il indiqué, assurant que l'Algérie dispose « d'infrastructures de bonne qualité, des conditions d'exploitation avantageuses et des ressources humaines qualifiées ». Le ministre de l'Energie a exprimé, en outre, le souhait de l'Algérie d'étendre son partenariat avec l'Europe pour créer «une zone de prospérité partagée ». « Notre partenariat avec l’Europe, nous l’envisageons dans un espace qui s’étend encore plus loin que l’espace méditerranéen. Nous souhaitons l’étendre encore plus vers la rive Sud et vers l’Afrique. Cette ambition peut se concrétiser si nous saurons créer une zone de prospérité partagée », a-t-il souligné. Il a considéré, à ce titre, les énergies renouvelables comme « une opportunité » donnée à la Méditerranée et à l’Afrique pour réduire la précarité, le chômage, les injustices sociales, économiques et technologiques entre pays. L’Algérie, a-t-il poursuivi, a même l’ambition de devenir un acteur majeur en matière de solaire photovoltaïque, appelant dans ce sens les investisseurs, industriels et énergéticiens à répondre à l'appel à investisseurs pour la réalisation d’un méga projet de 4.050 MW en solaire photovoltaïque. « Le projet est conditionné par la remise d’une offre de partenariat pour la réalisation d’un “Projet Industriel” », a-t-il précisé. La coopération en matière de financement est également « primordiale », a jugé M. Boutarfa, plaidant pour la nécessité de « trouver des mécanismes qui permettraient aux Etats, aux banques, aux institutions financières et aux entreprises d’agir pour que le poids des financements et des risques soit supportable et partagé ». La crise qui a ébranlé l’économie mondiale a également affecté la situation macroéconomique de l’Algérie, en particulier suite à la chute drastique des prix des hydrocarbures, a rappelé le ministre, soulignant, toutefois, que le gouvernement algérien, sous l'impulsion du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait entamé, il y a quelques années, des réformes structurelles visant à diversifier l'économie, à sortir de la dépendance vis-à-vis des revenus des hydrocarbures et à intensifier les efforts pour plus d’intégration nationale et d’industrialisation.



L’Algérie réunit les conditions pour sécuriser les approvisionnements



Toutes « les conditions sont réunies » pour que le partenariat énergétique algéro-européen se poursuive, a jugé mardi à Bruxelles le commissaire européen chargé de l'action pour le climat et de l'énergie, Miguel Arias Canete, relevant les nombreux avantages comparatifs dont jouit l'Algérie pour contribuer à la sécurité des approvisionnements européens « Si l'on considère le potentiel énergétique non exploité de l'Algérie, sa proximité géographique et l'existence de bonnes infrastructures de transport de gaz vers l'Europe, force est de constater que les conditions sont réunies pour que l'Europe profite davantage du gaz algérien et l'Algérie du marché européen », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa.

Selon le commissaire Canete, l'UE tient à ce que ce commerce de gaz « mutuellement bénéfique » se poursuive et se développe davantage. « Pour ce faire, de nouveaux contrats d'approvisionnement, d'investissement, de production et d'exploration sont nécessaires », a-t-il estimé, soulignant, toutefois, que des progrès doivent être accomplis dans certains domaines pour booster davantage la coopération énergétique algéro-européenne. « Le cadre réglementaire algérien d'investissement doit être amélioré afin que l'Algérie devient une destination plus attrayante pour les investisseurs européens », a-t-il plaidé, relevant, à cet égard que des discussions entre experts Européens et Algériens ont été lancées pour identifier les obstacles et apporter les solutions. MM. Boutarfa et Canete ont convenu, à ce titre, de poursuivre dans les prochains mois le dialogue visant à renforcer davantage l'attractivité du cadre d'investissement dans ce secteur. L'Algérie est un fournisseur majeur et fiable de l'Europe et le demeurera à moyen et long termes, alors que l'Europe est le principal importateur de gaz algérien et le restera dans les prochaines années, a-t-il assuré.

Le commissaire européen en charge de l'action pour le climat et de l'énergie a exprimé, en outre, son souhait d'œuvrer pour un accroissement des investissements européens dans le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, préconisant la facilitation des contacts entre les entreprises algériennes et européennes. Il a fait savoir, dans ce contexte, qu'une rencontre centrée sur le solaire photovoltaïque se tiendra à Alger et réunira les entreprises européennes dans la perspective du lancement de l'appel d'offres pour la réalisation du projet de 4.050 MW en solaire photovoltaïque afin d'explorer les pistes de coopération, y compris avec l'appui des institutions financières européennes spécialisées dans ce domaine. L'Algérie et l'UE ont convenu également d'intensifier et d'approfondir les actions de coopération dans le cadre du partenariat stratégique Algérie-UE sur l'énergie à travers l'organisation d'une deuxième édition du forum d'affaires Algérie-UE sur l'énergie, au niveau décisionnel à Alger, et d’évaluer les progrès effectifs, lors de la réunion annuelle de dialogue en 2018, selon le commissaire Canete. MM. Boutarfa et Canete ont co-présidé, mardi à Bruxelles, la deuxième réunion annuelle de dialogue politique de haut niveau sur l’énergie entre l’Algérie et l’UE. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre l’Algérie et l’UE dans le domaine de l'énergie. L'Algérie et l'UE ont signé en juillet 2013 un mémorandum d'entente sur l'établissement d'un partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie dans l'objectif d'explorer la mise en place de ce partenariat, de renforcer et d'approfondir leurs relations énergétiques. Ce partenariat couvre l'ensemble des sujets d'intérêt commun, à savoir les hydrocarbures, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, la réforme du cadre législatif et réglementaire, l’intégration progressive des marchés de l'énergie, le développement des infrastructures d'intérêt commun, le transfert de technologie et le développement local. (APS)