Campagne électorale législatives : 938 listes

Le nombre de listes de candidatures pour les élections législatives du 4 mai prochain s'élève à 938 listes, selon des données actualisées communiquées hier par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales.

Le ministère précise que 716 listes sont sous l'égide des partis politiques, 125 sous l'égide des alliances et 97 listes indépendantes, ajoutant que deux listes de candidatures ont été annulées après le 4 avril 2017. La même source explique que l'une de ces deux listes a été présentée sous l'égide d'un parti politique au niveau de la wilaya d'Adrar, l'autre étant une liste indépendante au niveau de la wilaya d'El-Oued pour non remplacement du candidat tête de liste rejeté définitivement dans les délais prescrits par les dispositions de l'article 99 de la loi organique relative au régime électoral, lequel prévoit le remplacement dans un délai n'excédant pas le mois précédent le scrutin, soit le 4 avril 2017. Concernant les données relatives au corps électoral, le ministère a précisé que ce corps arrêté définitivement (après la période des réclamations et recours judiciaires), soit le 20 mars 2017, s'élève à 23.251.503 électeurs (12.597.077 électeurs hommes, soit un taux de 54,18% et 10.654.426 électrices femmes, soit un taux de 45,82%. A propos des lieux mis à la disposition des partis et des indépendants pour l'animation de la campagne électorale, la même source indique que 998 stades, 1.239 salles de réunions, 1.159 places publiques et 687 salles omnisports ont été notamment réservés. En ce qui concerne les centres et les bureaux de vote, le ministère précise que le nombre des centres de vote s'élève à 12.176, dont 61 au niveau des 4 zones géographiques (émigration), alors que le nombre de bureaux de vote s'établit à 53.124, dont 390 au niveau des 4 zones géographiques (émigration). (APS)

------------------/////////////////////

M. Boucherma (pj) à Médéa

Le peuple refuse d’hypothéquer son avenir

Le président du Parti des jeunes (PJ), Hamana Boucherma, a déclaré à Médéa, que le peuple algérien refuse d’hypothéquer l’avenir et la stabilité du pays et de s’aventurer sur une voie sans issue, assurant qu’il est en mesure de défendre ses choix et faire respecter sa volonté.

S’exprimant à l’occasion d’un meeting populaire, organisé à la place du 1er Novembre au centre-ville de Médéa, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives, Boucherma a indiqué que le peuple algérien « est apte à distinguer entre ceux qui œuvrent à défendre les intérêts du pays et s’investir pour le progrès et ceux qui contribuent, consciemment ou non, à sa régression ». Il a appelé, dans ce contexte, les citoyens à élire les gens qu’ils estiment aptes à porter leur voix et barrer la route à tous ceux qui exploitent les aspirations du peuple pour décrocher un siège au Parlement.

Dévoilant quelques aspects de son programme électoral, le président du Parti des jeunes a placé la question de la revalorisation du salaire national minimum garanti (SNMG) en tête des priorités de l’action de son parti, affirmant que le PJ est favorable pour augmenter le SNMG à hauteur de 50.000 dinars. En sus de ce geste en faveur des salariés, Boucherma a estimé nécessaire d’imposer un impôt sur la fortune, d’opter pour une nouvelle politique industrielle qui privilégie la création de PME-PMI et d’accorder plus d’attention aux régions rurales. Boucherma a indiqué, par ailleurs, que son parti compte proposer la réduction de la durée du service militaire, de façon à permettre aux jeunes de passer uniquement une période de 45 jours d’instruction militaire avant d'être orientés, par la suite, vers des organismes économiques et des entreprises pour s’acquitter du reste de la durée du service militaire qui sera fixée à dix mois.

------------------/////////////////////

MSP

Fiers de l’institution militaire

Le président du Mouvement de la société de la paix (MSP), Abderrazak Mokri, a appelé, à Illizi, les citoyens à se montrer fiers de l’institution militaire en tant que « source de stabilité et de sécurité du pays ». Animant un meeting de campagne pour les législatives du 4 mai prochain, au nom de l’alliance entre sa formation et le Front du Changement (MSP-FC), M. Mokri a affirmé que le citoyen quelles que soient ses convictions et son orientation politique, « doit éprouver de la fierté à l’égard de l’institution militaire et non pas le contraire au regard des risques que cela entraînerait sur la sécurité du pays et sa cohésion ». L’institution militaire et le peuple algérien sont « un seul corps » et l’Armée nationale populaire a un grand mérite sur la stabilité de l’Algérie dont elle est aujourd’hui le « principal garant de sa sécurité et sa stabilité », a-t-il estimé avant d’ajouter que « l’institution militaire est une institution populaire à travers laquelle s’exerce le droit électoral, au même titre que les institutions civiles ». Le même responsable partisan a affiché, par ailleurs, sa satisfaction de l’existence de « larges garanties » pour le déroulement d’élections législatives dans un cadre empreint de « transparence » et « d’intégrité », appelant, au passage, les militants de la formation qu’il représente à se mobiliser en force le jour du scrutin pour soutenir son candidat qui « portera et défendra les préoccupations de la population de cette wilaya ». M. Mokri a présenté aussi le MSP comme étant « un front populaire ouvert à toutes les composantes de la société algérienne, pour peu que soient respectées certaines de ses constantes, des constantes nationales principalement, à l’instar de l’amour de la patrie et la fidélité envers elle, ainsi que la bonne réputation du candidat ». Il a aussi présenté sa formation comme étant « une des plus grandes forces politiques dans le pays, qui a présenté des candidats dans 48 wilayas et à l’étranger ». Lors de ce meeting populaire tenu à la maison de la culture Othmane-Bali, M. Mokri a relevé certaines contraintes que connaît la wilaya d’Illizi, notamment « le chômage en dépit de l’existence de nombreuses sociétés pétrolière opérant dans la région », avant d’appeler à donner « une impulsion » aux activités agro-pastorales pour assurer une autosuffisance de la wilaya. Il a, dans ce même cadre, appelé à la diversification de l’économie nationale, en cette conjoncture économique rendue difficile par la dépendance à 90% des recettes d’hydrocarbures, d’où la nécessité, a-t-il dit, de dégager une alternative à travers le développement de l’activité agro-pastorale. Il a mis en relief le grand rôle joué par la région du Tassili durant la glorieuse guerre de Libération nationale et sa contribution à la préservation de l’unité nationale. (APS)

------------------/////////////////////

Mascara

Ambiance des grands événements



La campagne électorale a commencé à Mascara où l’effervescence et la fièvre des meetings et des rassemblements populaires se succèdent au chef-lieu et dans toutes les localités de la région de Béni Chougrane depuis le coup d'envoi. Les partis en course ont ouvert leurs permanences dans des locaux qu’ils ont loués à des particuliers pour des loyers payés rubis sur l’ongle pour les trois semaines que dure la campagne. Les citoyens interrogés nous affirment qu’ils iront voter pour les personnes qui vont travailler inlassablement pour représenter fidèlement les préoccupations des électeurs dans la future APN, les choses, disent-ils, ont changé et on a bien compris le sens du message du Président de la République dans son discours à la nation en comparant ce vote du 4 mai 2017 à un événement d’une importance historique pour l’Algérie entière, nous affirment ce groupe de jeunes parmi lesquels ceux et celles qui vont voter pour la première fois et ce n’est ni Amine, ni Ali, ni Imène ou Lamia de jeunes électeurs qui nous contrediront.

A. Ghomchi

------------------/////////////////////

Paroles d’urnes

Actions de proximité inédites

Quoiqu’en pensent les citoyens qui s’arrêtent pour regarder les affiches montrant les photographies et les listes des candidats, la course aux élections législatives, version 2017, diffère quelque peu de celles de l’année 2012. Bien avant le lancement de la campagne, il y a quatre jours, l’Etat a mobilisé l’opinion à travers les médias lourds et les grandes affiches placardées dans les rues de la capitale avec pour slogan « Fais entendre ta voix », une incitation pour le citoyen à accomplir son acte de citoyenneté en s’impliquant dans la vie et les projets politique du pays, aussi ambitieux soient-ils. C’est maintenant au tour des partis les plus représentatifs par leur nombre de sièges qu’ils occupent dans l’APN, ceux de l’opposition de la mouvance islamiste qui pour la première fois de l’histoire du pluralisme algérien, se sont regroupés en une seule alliance, tout comme le RCD, qui a décidé de participer à ces élections après s’être désisté lors des précédentes. C’est le cas également pour le parti Taj qui a décidé de s’engager pour la première fois dans cette campagne et qui a occupé un bon quart d’heure la tranche horaire lundi dernier, à la télévision algérienne pour présenter ses candidats. Officiellement 12.000 candidats sont en lice cette année et sont sur le terrain mais aussi sur le net et les postulants sont d’ores et déjà à l’œuvre en organisant les sorties publiques appuyées par une communication de plus en plus visible sur les réseaux sociaux. Les leaders des partis politiques sillonnent en effet le territoire national et renouent le contact avec les populations appelées, en pareilles conjonctures, à s’exprimer à l’occasion du scrutin législatif. Ainsi lors du démarrage de la campagne dimanche dernier, on aura remarqué une chose inédite c’est le déplacement de certains chefs de partis dans des quartiers du centre-ville au beau milieu de la population qui s’affaire dans les rues et qui a été surprise par les discours, les recommandations et les programmes tenus, micro en main, par les responsables. Cela ne s’était jamais fait auparavant et dans la ville d’Oran, un candidat indépendant a fait de même en s’approchant des citoyens pour les sensibiliser au devoir de vote, ce dernier a privilégié, comme à Alger, la proximité en faisant un tour dans les marchés et les quartiers populaires de la capitale de l’Ouest. Chaque parti est allé de son slogan comme le RND qui semble avec le FLN et le MPA attirer les foules dans les régions intérieures du pays comme l’ont montré les reportages réalisés par les chaînes de télévision publiques qui font avec leur journaliste dépêché sur place un round up. Toutes ces formations qui présentent un programme sensiblement différent misent sur les priorités de l’heure face à la conjoncture économique que traverse actuellement le pays et le moins que l’on puisse dire est que le discours qui revient, débarrassé des invectives, est soit celui de la continuité soit celui du changement. Une ligne directrice semble cependant rassembler toutes les obédiences, celle du patriotisme et de l’édification, le contenu parfois diverge des programmes même s’il faut convenir que dans ce sillage l’utilisation des moyens d’information à l’occasion de chaque joute électorale a pour objectif essentiel de pronostiquer les éventuels résultats qu’obtiendrait le parti en question. Le procédé est bien entendu de bonne guerre car il s’agit d’amener les électeurs à mettre une voix dans l’urne pour se positionner sur le futur échiquier politique de la nouvelle Assemblée constituante de 2017, celle qui aura la responsabilité de préparer les élections présidentielles de 2019. Les enjeux électoraux de cette campagne s’ils engagent une forte compétition pour engranger le maximum de voix pour chaque formation politique, sont aussi un test décisif qui met en jeu la part de confiance que le citoyen accorde aux institutions de la République ainsi que la part de renouvellement politique qu’il est en droit d’espérer à travers les programmes politiques de chaque parti.

L. Graba