Campagne électorale législatives, M. Ould Abbès (FLN) à Bouira : « Nous sommes le seul parti défenseur des couches laborieuses »

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, a affirmé à Bouira, que sa formation politique est la seule qui défend les couches laborieuses sur la scène politique nationale.

«Le FLN est le seul parti défenseur de toutes les catégories de la société, dont les couches laborieuses », a soutenu Ould Abbès dans un meeting populaire, animé au 3e jour de la campagne électorale, à la maison de la culture Ali-Zaàmoum.

Devant une forte assistance de militants et partisans du FLN, il a réitéré l’engagement de son parti à poursuivre la défense des acquis sociaux réalisés sous l’ère du Président de République, Abdelaziz Bouteflika, à l’instar de la gratuité de l’enseignement et de la santé, et le soutien des produits alimentaires de base. Le SG du FLN a, également, abordé dans son discours, qui a été fortement applaudi par l’assistance, le programme de son parti, puisé, selon lui, de celui du Président de République, invitant les citoyens à sortir en masse le 4 mai prochain afin de voter pour les listes du FLN, qu’il a qualifié de « colonne vertébrale de l’Etat algérien ». Il a, en outre, souligné l’importance cruciale de ces élections législatives, les qualifiant de tournant décisif, qui permettra de transmettre le flambeau aux jeunes, avant de relever l’intérêt conféré, par son parti, à la wilaya de Bouira, considérée, selon lui, comme un modèle de coexistence entre différentes classes. M. Ould Abbès s’est engagé auprès des citoyens de Bouira, à ne geler aucun projet susceptible d’améliorer leur cadre de vie, en plus d’affecter un quota supplémentaire de logements (soit 6.000 unités) de type rural, qui s’ajoutera aux 48.000 unités de même type déjà concrétisées dans la wilaya. Il a, aussi, abordé sa rencontre, lundi dernier, avec une délégation américaine de la Chambre des représentants, qui a déclaré, selon lui, que l’Algérie est totalement souveraine, tout en constituant un référent de base en matière de lutte contre le terrorisme. (APS)

Sidi Bel-Abbès

Neutralité et transparence

Un conseil de wilaya élargi a été tenu hier pour faire le point de la préparation matérielle et humaine des élections législatives et arrêter le dispositif à mettre en place le jour du scrutin, même si tous les moyens de la collectivité sont actuellement mobilisés pour accompagner les différentes phases de cette opération.

Neutralité et transparence semblent guider les organisateurs, c’est-à-dire l’administration soucieuse de réunir les conditions permettant aux électeurs d’accomplir leur devoir.

« Ce qui nous importe le plus est de faciliter la tâche du citoyen et d’assurer une large participation à cette consultation dont la réussite d’ailleurs reste synonyme d’une consolidation de la paix rétablie et de la stabilité restaurée. Une consolidation pour pouvoir poursuivre un processus de développement et de modernisation du pays et répondre aux attentes des populations…» devait déclarer le wali lors de son allocution d’ouverture avant d’inciter les membres présents à veiller sur l’application du dispositif mis en place et de s’impliquer dans la préparation en question.

Dans les volets des télécommunications, des transports, de l’intendance, de la santé et de la sécurité, des intervenants se sont succédé pour porter à la connaissance de l’assistance les dispositions prises pour l’encadrement de 180 centres totalisant 950 bureaux de vote devant accueillir 455.918 électeurs inscrits sur le fichier électoral. Aucun détail n’est occulté au demeurant pour le bon déroulement du scrutin. Sur ce registre, le volet des télécommunications a été au centre des priorités dans cette opération puisque, outre le réseau classique, la téléphonie mobile et l’outil informatique restent présents dans l’organisation avec cette attention accordée aux encadreurs jouissant de toutes les commodités pour accomplir leurs missions. Des instructions fermes ont été données pour la fiabilité des liaisons notamment entre les zones du sud de la wilaya. Une large rétrospective a été exposée sur les diverses phases de préparation pour inviter l’assistance à œuvrer solidairement pour le succès de cette campagne jugée décisive et déterminante pour le parachèvement de l’œuvre du renouveau national. C’est cette solidarité qui a été au centre de l’intervention de clôture du responsable de l’exécutif.

A. Bellaha

Bordj Bou-Arréridj

Attentes et interrogations



Au troisième jour de la campagne électorale, 8 listes sur les 19 qui participent aux élections législatives dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj ont affiché leurs composantes. Ce qui a permis à la population d’avoir une idée sur les candidats qui postulent pour les 8 sièges attribués à la wilaya au sein de l’APN. Il y a bien sûr des cadres mais aussi de simples fonctionnaires et surtout beaucoup de femmes et de jeunes. Autant dire que la majorité des catégories de la société sont représentées. Justement les citoyens qui suivent la campagne à travers les sites d’affichage qui ont été placés aux endroits stratégiques des villes et villages ainsi que lors des meetings qui sont animés et même des permanences des listes, attendent de ces candidats d’être leurs porte-parole. Les intérêts divergent selon la catégorie. Si les jeunes insistent sur les loisirs qui manquent, notamment dans les localités éloignées et surtout des emplois même s’ils reconnaissent que la wilaya a effectué des pas importants dans ce domaine, les femmes veulent prendre la place qui leur revient. Mais les préoccupations communes ne sont pas dédaignées. Celles qui reviennent le plus dans les discussions comme dans les commentaires sont liées essentiellement à l’amélioration du cadre de vie. Dans certains villages les chemins qui séparent les maisons ne sont que des pistes difficilement praticables. Ce qui ne facilite pas le transport des habitants. Les nouveaux visages qui sont apparus lors de ce scrutin cherchent à attirer l’attention des électeurs par leur image d’abord et leur carrière ensuite. Avec leurs diplômes et leurs fonctions, ils voudraient montrer qu’ils ont l’expérience nécessaire pour assumer les missions qui leur sont confiées.

Notons que 4 présidents de partis se sont déjà déplacés dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj pour appuyer les candidats de leurs formations en expliquant les programmes de ces dernières. D’autres responsables sont attendus dans les prochains jours.

F. D.

Sétif

Sur le terrain de la proximité

A Sétif, la campagne électorale continue de battre son plein dans un climat empreint de sérénité qui anime les candidats des 18 listes en lice pour cette échéance.

Alors qu’un temps printanier s’est installé depuis hier sur la cité de Ain Fouara les différentes directions de campagne, à l’exception de Louisa Hanoune la secrétaire générale du PT qui a tenu un meeting à El Eulma en présence de militants et sympathisants, se consacrent pour le moment à une œuvre de proximité, allant de ce fait au contact direct des électeurs et investissant les différentes agglomérations secondaires de cette wilaya qui a toujours constitué un maillon fort sur l’échiquier politique. Autant de paramètres qui ne sont pas sans permettre aux partis en lice de mettre le paquet sur cette wilaya ou pas moins de 964.836 électeurs sont inscrits avec pratiquement un équilibre établi entre la gent féminine qui compte plus de 431.000 électrices et les hommes dont le nombre à voter excède également les 533.000 électeurs. Dans une wilaya connue pour son dynamisme économique, la contribution de ses entreprises à l’effort national, le rythme imposé à un investissement générateur de richesses et d’emplois et des avancées qui attestent des efforts consentis par l’Etat dans tous les secteurs avec de grands projets structurants dans les domaines aussi importants de ceux des transports, de l’agriculture, des travaux publics pour ne citer que ceux là, les candidats à cette échéance, que beaucoup s’attellent à qualifier d’historique, ne manquent pas d’arguments pour illustrer pour beaucoup leur discours sur le terrain quand bien même l’emploi et le logements continuent à être des créneaux porteurs pour certaines formations politiques.

Dans ce contexte, le mouvement associatif n’est pas sans investir le terrain, tout comme l’Office des activités de jeunes (ODEJ) qui a mobilisé ses troupes pour faire dans la sensibilisation et appeler la population à voter et faire de ce 4 mai une grande fête de la démocratie.

F. Zoghbi

Avis d’élécteurs

Les commerçants : « faut faire entendre sa voix »

Qu’attendent les commerçants de la prochaine Assemblée Populaire Nationale ? Quelle est leur réaction quant aux discours des candidats des différents partis politiques ? Des questions que nous avons posées à ces derniers, rencontrés dans leurs magasins, mais aussi sur la toile. La majorité d’entre eux s’accorde sur un point essentiel : « le vote est un devoir. Il s’agit de faire entendre sa voix à travers cet acte citoyen », estiment-ils. « Le contexte actuel et la crise économique que nous traversons font que nous devons voter. Mais pour qui ? », se demande Ali, propriétaire d’un magasin à la rue Larbi Ben M’hidi. Et de poursuivre « pour les petits partis ? Ils n’ont aucun programme et ne vont rien nous apporter de nouveau. Pour les islamistes ? Non, merci on a eu notre dose. Il reste donc comme seul choix les grands partis…», souligne-t-il.



L’importance du devoir électoral

Amine un commerçant à Bab el Oued reconnait s’être abstenu de voter lors des élections communales de 1991, « mais après coup j’ai regretté... La matinée du vendredi, l’annonce des résultats du scrutin a été la cause principale de mes regrets. Les rumeurs qui circulaient sur le fort taux de sièges obtenus par les partis à tendance islamiste a fait que je déplore mon propre acte d’abstention qui a brisé mon avenir... J’ai vu le pays plongé dans les années noires et c’est à partir de là que j’ai compris l’importance de mon devoir électoral », nous confie-t-il. Et d’ajouter « même si les députés n’accomplissent pas réellement leurs missions, ce n’est pas une raison pour appeler au boycott des élections et à la révolte, surtout après la tragédie nationale qu’a connue le pays. Non, je regrette. Un boycott des élections législatives ne saurait constituer une solution aux problèmes du pays. Cet acte n’est ni politique ni démocratique ! », déplore-t-il.

Le plus important est la stabilité de l’Algérie, mais qu’attend-on de la prochaine Assemblée et surtout du prochain gouvernement ?



La stabilité comme leitmotiv

« Le plus important est la stabilité de l’Algérie », lance Mohssen pharmacien à la place Audin. « Stabilité, stabilité et stabilité… c’est le souhait de tous pour notre pays », répète-t-il. « Notre révolution, cela fait longtemps, qu’on l’a faite. Donc, on ne croit pas au ‘‘Printemps arabe’’. Le printemps qui cause l’effusion de sang, l’instabilité. Non merci, on a déjà trop donné auparavant…». Actuellement, Mohssen aspire à une Algérie stable. Il souhaite aussi que les prochains députés puissent se pencher davantage sur les revendications et aspirations des commerçants ainsi que les professions libérales. « Pourquoi nous, les pharmaciens, sommes obligés de payer des cotisations maximales à la CASNOS, tout comme les grandes entreprises ? Nous n’avons pas les mêmes bénéfices ni les mêmes chiffres d’affaires, pourquoi nous imposer les mêmes cotisations ? C’est aux parlementaires d’être plus à l’écoute des besoins de ceux qui les ont élus », dit-il.



La grande prise de conscience des citoyens

Kamel propriétaire d’une superette aspire à ce que les nouveaux députés défendent les intérêts des non-salariés. « Il est vrai que nous avons nos propres affaires commerciales mais il est injuste que lorsqu’on est en arrêt de travail pour maladie ou autres, nous n’avons pas les indemnités journalières. Pourtant nous cotisons au même titre que les salariés, une question sur laquelle il faudra se pencher dans la prochaine législature ». Il y a lieu de souligner enfin, la grande prise de conscience des citoyens qui n'ont pas cessé d'affirmer « qu'ils voteront pour les compétences et non pas pour les partis politiques ».

Farida Larbi