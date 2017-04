10e anniversaire de l’attentat contre le palais du Gouvernement : stabilité et solidarité

C’est dans une ambiance chargée d’émotion, que le Premier ministre Abdelmalek Sellal s'est recueilli, hier au siège du palais du Gouvernement, à la mémoire des victimes de l'attentat à l'explosif ayant ciblé cet édifice, le 11 avril 2007.

La cérémonie de recueillement commémorant le 10e anniversaire de l'attentat terroriste contre le palais du Gouvernement s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, de l'ancien ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Yazid Zerhouni, du Directeur général de la Protection civile, Mustapha Lahbiri, ainsi que des familles des victimes.

Une gerbe de fleurs a été déposée à l'entrée de l'édifice, avant la lecture de la Fatiha et l'observation d'une minute de silence à la mémoire des victimes. Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Sellal a réitéré la solidarité du gouvernement avec les familles des victimes, soulignant que l'Algérie «vit aujourd'hui dans un climat empreint de sécurité, de paix et de stabilité, grâce aux sacrifices de ces hommes qui resteront dans les mémoires à tout jamais». À la fin de la cérémonie, M. Bedoui a reçu les familles des victimes et écouté leurs doléances et préoccupations portant sur la régularisation de leur situation sociale. Ces derniers ont exprimé leur «satisfaction quant à la solidarité du gouvernement depuis l'attentat à ce jour». L'attentat avait fait 20 morts et plus de 200 blessés, rappelle-t-on.

Il y a lieu de rappeler que l’attentat à l’explosif contre le palais du Gouvernement avait été perpétré simultanément avec «un autre attentat contre le siège de la sûreté urbaine de Bab Ezzouar (est d’Alger), suivi d’un troisième contre la brigade de gendarmerie de Bab Ezzouar.

Ces deux derniers attentats avaient fait 12 morts et quelque 131 blessés».

Selon la même source, les services de sécurité avaient découvert le même jour (11 avril 2007), une autre voiture piégée stationnée à la rue Djenane-El- Malik, dans la commune de Hydra, qui a heureusement été désamorcée avant de faire d’autres victimes.

Salima E.