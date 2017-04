Campagne électorale législatives : Œuvrer au succès du scrutin

Le vote est certes un droit, mais c’est aussi un devoir, indique le Premier ministre, et il a bien raison de le souligner, tant il est notamment des enjeux ces législatives d’immuniser davantage le pays contre différentes menaces qui le guettent, autant de l’intérieur que de l’extérieur

À Djelfa, comme dans les autres wilayas visitées par le Premier ministre, nul doute que le principal objectif à travers les visites de travail du M. Abdelmalek Sellal obéit à l’idée, d’abord et avant tout, de veiller à la dynamisation des programmes de développement local, aux conséquences certaines en termes d’amélioration des conditions de vie des populations.

Ensuite, il est également visé, à travers les sorties sur le terrain du Premier ministre, de consolider la relation de confiance entre la base citoyenne en son État, ainsi que le maintien de la stabilité dont jouit le pays et qui demeure, sans conteste aucun, le fruit de la politique judicieuse du Président de la République.

À ce propos, et durant ses différentes sorties sur le terrain, M. Sellal n’a jamais manqué d’argumentaires pour défendre la justesse de la politique du Chef de l’État et l’efficacité d’actions engagées, dans le cadre du processus de consolidation de l’État de droit. Ce n’est pas là un slogan creux, loin s’en faut ! Et pour cause, le processus en question s’est appuyé, dès son entame, sur une vision éclairée que seul un chevronné en politique, comme l’est le Président Bouteflika, est capable d’en définir les priorités et ses principaux axes qui ont été d’ailleurs mis en œuvre l’un après l’autre, en temps opportun.

Ce même processus arrive aujourd’hui à une étape que d’aucuns considèrent comme importante, voire cruciale et déterminante pour l’avenir du pays : les élections du 4 mai prochain. À partir de Djelfa, M. Sellal a soutenu que ce scrutin est «une étape importante dans le processus d’édification des institutions de l’État mis en œuvre par le Président de la République», a-t-il d’ailleurs déclaré, lors de sa rencontre avec la société civile de cette wilaya. Subtilement, le Premier ministre a appelé à une participation massive des citoyens, lors du prochain rendez-vous des urnes.

Les prochaines législatives constituent en outre la première consultation électorale à se faire jour, au lendemain d’une révision profonde de la Loi fondamentale, où sont introduits, comme l’a rappelé M. Sellal, une série d’amendements novateurs consacrant la souveraineté du peuple dans le choix des ses représentants.

Le vote est certes un droit, mais c’est aussi un devoir, indique le Premier ministre, et il a bien raison de le souligner. Pour cause, le principal enjeu de ces législatives n’est autre que celui d’immuniser davantage le pays contre différentes menaces qui le guettent, autant de l’intérieur que de l’extérieur. Voter massivement, le 4 mai prochain, est ainsi une manière de barrer la route à cette poignée de «prêcheurs» du désespoir. Ceux-là mêmes qui ont été vigoureusement dénoncés, une fois de plus par M Sellal à Djelfa, y compris pour leur vaine tentation de «leurrer» l’opinion avec des discours truffés de mensonges sur la réalité actuelle du pays.

Pourtant, l’efficacité des pouvoirs publics en termes de gouvernance a permis de surmonter tant d’épreuves, et continue, aujourd’hui encore, de faire face à une conjoncture économique difficile.

À partir de Djelfa, le Premier ministre, qui a émis le vœu de voir la participation des Algériens aux prochaines législatives, soit digne «d’un message fort d’espoir et d’attachement à la souveraineté et à l’unité nationale». M. Sellal ne manquera pas aussi de faire valoir, dans ses propos, l’avenir assurément prometteur de l’Algérie. Cela en consacrant le principe de la justice sociale, qui, de l’avis du Premier ministre, constitue l’un des facteurs non négligeables et garantit une relance économique à la fois des plus productives et des plus compétitives.

Karim Aoudia

--------------///////////////////

Aujourd’hui

RND

Batna : Meeting (10h) animé par le secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia.

Khenchela : Meeting (14h), animé par M. Ouyahia.



PT

Blida : Meeting à la salle omnisports Baaziz (15h) animé par la secrétaire générale du parti, Louisa Hanoune.



ANR

Boumerdès : Meeting au complexe culturel islamique Amar Makhrouf (10h), animé par le SG du parti, Belkacem Sahli.

Bouira : Meeting à la maison de la culture Ali-Zaamoum (14h), animé par le SG du parti, Belkacem Sahli.



FNA

Béchar : Meeting (9h), animé par le président du parti, Moussa Touati.



Front El-Moustakbel

Souk Ahras : Meeting (10h), animé par le président du parti, Abdelaziz Belaïd.

Khenchela : Meeting (15h), animé par le président du parti, Abdelaziz Belaïd.



FLN

Relizane : Meeting à la salle omnisports (9h), animé par le SG du parti, Djamel Ould Abbès.

Chlef : Meeting à la salle omnisports (13h30), animé par le SG du parti, Djamel Ould Abbès.

Alger : M. Sid-Ahmed Ferroukhi, tête de liste FLN de la wilaya d’Alger organisera aujourd’hui des visites de proximité à Ben Aknoun, la pêcherie d’Alger, Pins Maritime et Baraki.



FAN

Alger : Meeting à la salle des conférences de l’APC d’El Magharia (15h), animé par le président du Front, Ahmed Ben Abdessalem.



PLJ

Sidi Bel Abbès : Meeting au cinéma Tessala (Boukas) (15h), animé par le président du parti Mohamed Saïd.



MSP

Adrar : Meeting à la maison de la Culture d’Oulf (18h), animé par le président du parti, Abderrazak Mokri.



TAJ

Guelma : Meeting à la salle Salah Boubnider (10h), animé par le président du parti, Amar Ghoul.