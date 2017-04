M. Bedoui : « Consolider les institutions constitutionnelles »

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a appelé, hier à Alger, à la nécessité d'œuvrer au succès des législatives du 4 mai prochain, afin de «consolider» les institutions constitutionnelles et de «préserver» l'avenir du pays. «Nous sommes à la veille d'une autre échéance qui constitue un jalon sur la voie démocratique de notre pays et qui consolide ses institutions constitutionnelles, c'est pourquoi nous appelons tout un chacun à s'unir pour contribuer à la concrétisation et au succès de cette démarche qui tend à renforcer les fondements d'un État fort soutenu par un peuple vaillant capable de préserver l'avenir de son pays», a déclaré M. Bedoui, en marge d'une halte de recueillement, à l'occasion du 10e anniversaire de l'attentat ayant visé le palais du Gouvernement, le 11 avril 2007. Il a ajouté que «la date du 11 avril nous rappelle tous les sacrifices consentis par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP), les services de sécurité, la garde communale et les citoyens qui se sont de tout temps mobilisés face au terrorisme contre lequel ils ont lutté dans les maquis, les villages et aux quatre coins du pays», indiquant que «ces sanguinaires étaient prêts à tout pour ébranler, la sécurité et la stabilité du pays». Après avoir rappelé qu'en cette date (11 avril 2007), «un attentat terroriste avait ciblé le palais du Gouvernement et le siège de la police judiciaire à Alger-Est, faisant plusieurs morts et blessés», le ministre a affirmé que l'Algérie «jouit aujourd'hui de la sécurité et de la stabilité, grâce à la politique judicieuse et éclairée du Président de République, Abdelaziz Bouteflika, une politique de concorde civile et de réconciliation nationale». Enfin, M. Bedoui a appelé à la nécessaire «préservation des acquis de la réconciliation nationale, pour protéger la patrie et défendre sa souveraineté et son unité».