Algérie - Pologne : Hisser le niveau de la coopération

L’ambassade de Pologne à Alger a organisé, hier à l’hôtel Hilton, en marge de la foire Djazagro, une conférence-débat sur les possibilités de partenariat entre les deux pays, notamment dans l’agriculture. La tenue de cette rencontre confirme, encore une fois, la grande volonté de ce pays de renforcer ses liens d’amitié et de partenariat avec l’Algérie. D’ailleurs, on constate une présence importante d’hommes d’affaires polonais, à l’occasion des différentes foires commerciales et Salons professionnels qui se tiennent à Alger. Intervenant à cette occasion, le chef de service de promotion du commerce et des investissements de l’ambassade de Pologne, M. Janusz Pisz, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la participation d’un nombre important d’entreprises polonaises au Salon Djazagro. Cette participation confirme, selon lui, la grande importance qu’accorde la Pologne au marché algérien et son souhait de construire également des passerelles entre les hommes d’affaires des deux pays, et promouvoir les échanges économiques et commerciaux. «L’Algérie et la Pologne ont des relations historiques traditionnelles très amicales», a-t-il indiqué, avant de rappeler que «la Pologne était à côté de l’Algérie pendant et avant l’indépendance». S’agissant des relations économiques, il a souligné que ces dernières ne cessent de se développer et de s’intensifier», grâce à la volonté des deux pays de renforcer les investissements et le commerce. «Nous réalisons un chiffre d’affaires annuel de 500 millions de dollars», dit-il. À rappeler que le volume d’échanges commerciaux entre les deux pays est passé de 395 millions de dollars, en 2013, à 736 millions, en 2014, soit une évolution de 87%. Toutefois, ce volume reste dominé par les exportations polonaises vers l’Algérie, à hauteur de 90%. Tout en relevant qu’actuellement ils travaillent conjointement avec leurs partenaires algériens, pour augmenter ce chiffre, non seulement dans les échanges commerciaux, mais aussi dans l’investissement, le diplomate n’a pas manqué de souligner qu’il y a plusieurs projets qui sont actuellement en cours de discussion. Appuyant ses dires, il a cité, à titre d’exemple, le futur projet de partenariat pour le montage et la production des tracteurs sous la marque URSUS. Mettant à profit cette occasion, M. Janusz Pisz a annoncé une visite officielle en Algérie du président polonais, avant la fin de l’année. En effet, lors de cette conférence, les représentants de la Pologne ont procédé à la présentation du marché polonais, notamment le secteur de l’Agriculture.

M. A. Z.