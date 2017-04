Formation des formateurs : S’adapter au marché de l’emploi

La stratégie de développement des compétences des travailleurs, pour améliorer la compétitivité des entreprises, a été au centre d’un riche débat qui s’est tenu, hier à l’École supérieure de la sécurité sociale de Ben Aknoun, à l’occasion de la 6e édition des Journées d’étude sur la formation continue, au niveau de la circonscription d’Alger.

«Le secteur a mobilisé d’importants moyens, humains et matériels, pour moderniser ses prestations et améliorer la prise en charge de la demande sur la formation », a affirmé le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki estimant que « la formation des formateurs, devant dispenser un apprentissage répondant aux demandes du marché de l’emploi, constitue l’autre mission du secteur ».

M. Mebarki a affirmé dans ce sens que le mode de formation (continue) revêtait une « grande importance » eu égard à son rôle fondamental en tant que levier privilégié pour le développement technologique et compétitif de l'économie, tout en garantissant la préservation de l'emploi et en assurant la promotion sociale des travailleurs.

Dans son allocution, le ministre a fait savoir que « l'objectif de ces journées est de sensibiliser, informer, et partager les avis et les attentes, sur le système et les dispositifs de formation continue, que le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels développe, pour promouvoir et renforcer la formation et le perfectionnement des adultes, en particulier les travailleurs. « A l’instar d'autres Etats, l'Algérie accorde une attention particulière à la formation de la ressource humaine, qui est consacrée en tant qu'objectif stratégique et prioritaire dans les plans d'action du gouvernement », a-t-il indiqué.

M. Mebarki a indiqué qu’ « aujourd'hui, avec un potentiel humain, matériel et pédagogique important composé de plus de 1.200 structures de formation, couvrant tout le territoire national, le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels représente l'outil privilégié pour insuffler au système de formation continue la dynamique nécessaire, à la hauteur de l'ambition du développement ». Dans ce cadre, le responsable a affirmé que le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels a mis en place un programme basé sur quatre principaux axes, à savoir la réhabilitation de la fonction de formation au sein des entreprises, la promotion de dispositifs d'appui à la formation continue par l'ONDEFOC (...), le renforcement des capacités internes du secteur par la formation de la ressource humaine spécialisée, et la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire élaboré par une commission intersectorielle



50.000 travailleurs suivent des formations dans diverses spécialités



Le ministre a évoqué également la démarche de partenariat avec les entreprises mises en place par son département dans le cadre de sa politique d'adaptation de l'offre de formation aux besoins en qualifications du secteur socio-économique, et qui contribue fortement à associer l'entreprise à la formation initiale, et cerner la demande de qualification en qualité et en quantité.

Une démarche impliquant, selon le ministre, des entreprises leaders, capables de contribuer à de véritables transferts technologiques et de savoir-faire, à travers des établissements dédiés à des filières, et à travers des établissements d'excellence en partenariat avec des entreprises. « A ce jour, notre politique de partenariat nous a permis de conclure 124 conventions-cadre, et de former plus de 601.800 travailleurs formés » a-t-il dit.

Aussi, pour le premier semestre de l'année 2016/2017, il y a eu 11.230 conventions spécifiques conclues au niveau local « En moyenne, chaque année, près de 40.000 à 50.000 travailleurs suivent des formations dans diverses spécialités, dans le cadre de la formation continue sur la base de programmes à la carte », a-t-il révélé.

Bien que récemment conclue, la mise en œuvre de l'accord-cadre a permis d'identifier, les besoins en formation continue pour quatre premiers secteurs, des Ressources en eau, de l 'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, des travaux publics et de l'agriculture et de la pêche. « Des besoins qui s'élèvent à 86.000 travailleurs pour le quinquennat 2015-2019 et pour lesquels nous avons déjà formé 27.000 travailleurs ».

Cinq autres secteurs seront concernés très prochainement à savoir le Tourisme, l'Artisanat et l'Aménagement du territoire, la Santé, la Population et la Réforme hospitalière, la Jeunesse et Sports, l'Industrie et des Mines et les Postes et Technologies de l'information et de la communication.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que l'organisation de cette rencontre qui a rassemblé des représentants de départements ministériels, des chambres professionnelles, du patronat et des entreprises économiques et qui s'inscrit dans le cadre des rencontres régionales sur la formation continue, vise à enrichir l'ensemble des dispositions qui permettront à la formation continue de prendre la place qui lui revient dans le développement économique et social et de « contribuer au relèvement de l'expertise et de la performance professionnelles ». Assistant elle aussi a ces journées d’études , la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Iman Houda Feraoun, a affirmé que la formation continue pour les travailleurs des entreprises économiques et des administrations est obligatoire et importante, en ce sens qu'elle permet à ces derniers de s'adapter aux mutations qui opèrent dans le monde du travail à la lumière des développements des nouvelles technologies.

Sarah A. Benali Cherif