MDN : Deux canons et six bombes détruits

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors des opérations de recherche, des détachements de l’Armée nationale populaire ont détruit, le 10 avril 2017 à Skikda et Bejaia /5e RM, deux canons de confection artisanale et six bombes", précise-t-on de même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté à Relizane /2e RM, deux narcotrafiquants en possession de 46 kilogrammes de kif traité, tandis qu'un autre détachement a saisi 14.000 unités de différentes boissons à Biskra /4e RM". Par ailleurs, un détachement de l'ANP a arrêté à In Guezzam et Tamanrasset /6e RM, huit contrebandiers et saisi un camion, quatre véhicules tout-terrain, (1.750) litres de carburant, quatre détecteurs de métaux, (14) quintaux de mélange de pierres et d'or brut, une paire de jumelles et un téléphone satellitaire, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont appréhendé à Tlemcen /2e RM et à Adrar /3e RM (32) immigrants clandestins de différentes nationalités.