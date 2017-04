Communication et vulgarisation scientifique : Promouvoir les travaux des chercheurs

Le Directeur général de la Recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), Le Pr Hafid Aourag a appelé, hier à Alger, à mettre en œuvre une stratégie nationale pour la vulgarisation scientifique, soulignant l’importance de cette discipline auprès de l’opinion publique.

Lors d’une journée d’étude organisée à l’amphithéâtre Noureddine Nait-Mazi à l’Ecole nationale supérieure de journalisme et des sciences de l’information (ENSJSI) à Alger, en présence des maîtres de conférences et des spécialistes dans le domaine du journalisme scientifique, Hafid Aourag a souligné l’importance de la presse scientifique, notamment que des produits intellectuels restent toujours collectés sans être exploitées. Il indiquera qu’il y a des médias étrangers qui font participer des scientifiques algériens, dont les anthropologues et les médecins. Notamment qu’il y a des espaces au niveau des universités qui permettent d’accompagner le chercheur et de vulgariser sa production, tout en respectant la hiérarchie et les droits d’auteur. Après avoir souligné l’importance de garantir la formation aux journalistes et aux médiateurs scientifiques, le conférencier a mis en exergue le rôle du sondage, en tant que moyen permettant au chercheur de relever le niveau intellectuel du citoyen. C’est une condition indispensable pour connaitre l’ampleur des attentes du citoyen et des réponses à apporter pour soutenir le processus l’évolution du pays.

Les intervenants ont soulevé une série de problèmes qui empêchent la promotion du journalisme scientifique en Algérie, dont l’insuffisance des sources d’information et du coaching de la recherche scientifique, qui sont considérées comme le socle apte à enraciner une presse scientifique qui peut traiter les sujets scientifiquement. Dans le même cadre, certains enseignants précisent que la presse scientifique existe en Algérie, mais dans des secteurs bien déterminés », indiquant que « nos quotidiens consacrent souvent des pages pour la médecine, sans aborder les autres thèmes, sachant que la presse scientifique ne concerne pas uniquement la médecine. Par ailleurs, des enseignants ont déclaré que notre presse aborde les sujets scientifiques dans des occasions bien précises. Le directeur de l’ENSJSI, le Pr Abdeslam Benzaoui a mis l’accent sur l’importance de procéder à une exploitation optimale les thèses présentées par les étudiants, notamment les travaux qui se signalent par la pertinence de leurs thèmes et de leur utilité.

Hamza Hichem