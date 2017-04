L’incertitude Trump ?

Le monde est-il devenu incertain ? Depuis l’investiture de Donald Trump, une bonne partie de l’humanité « ne se sent plus en sécurité ». La volte-face du Président américain sur le dossier syrien et l’action armée qu’il a engagée sur le terrain ont fini par dérouter les analystes et les politologues. Tous les pronostics sont désormais soumis à un grand nombre de paramètres aléatoires, entre autres, l’humeur de Donald et sa vision du monde derrière un prisme déformant.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les équilibres géopolitiques oscillaient fortement mais sans friser les points minima et maxima, les dangers d’embrasement étaient cycliques mais souvent atténués par le bon sens et les organismes internationaux. 70 ans après, le monde redécouvre le goût amer du risque de guerre globale.

Trump avait pourtant promis pendant sa campagne de se détourner des ingérences et de focaliser force et argent pour la politique interne aux USA (America first). Ce revirement est perçu comme une véritable menace à l’ordre mondial. Les sondages effectués dans une dizaine de pays révèlent que plus de la moitié des interviewés pensent que le spectre de la guerre plane plus que jamais sur la planète.

Le feu destructeur des 59 Tomahawks lancés dans la nuit du 6 au 7 avril a tout remis sur la table, les certitudes ont été ébranlées et les analyses prospectives complètement déroutées. On ne sait plus de quoi le lendemain sera fait… Le « comportement unilatéral et injustifié des États-Unis » augure-t-il d’une 3e guerre mondiale. Ce reflexe à la Rambo fait peur au monde et le « retour du sheriff » relève de la stratégie séculaire de cette nation dont les gènes sont imprégnés de suprématisme et d’hégémonisme.

On louait le pragmatisme de cet homme d’affaires qui, croyait-on, allait révolutionner et épousseter la fonction de président. Et c’est le contraire qui se profile dans la gestion de Trump. La diplomatie et la géopolitique ne se gèrent pas telle une entreprise. Le pragmatisme d’un commerçant n’est pas du tout celui d’un chef d’Etat. Les équilibres mondiaux ne se négocient pas sur des terminaux à conteneurs. Ce qui saute aux yeux du commun des observateurs est l’absence de la moindre doctrine dans les dernières réactions de Trump. Sa réponse devant les gesticulations de la Corée du Nord en sont une preuve supplémentaire. Où veut aller Donald avec ses sorties d’un autre temps ? Peut-être, juste devenir vraiment Président des Etats-Unis.

Kamel Morsli