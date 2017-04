Collecte de plus de 1.000 témoignages sur la guerre de libération : Une valeur historique importante

Plus de 1.000 témoignages vivants sur l’histoire de la guerre de Libération nationale totalisant un volume horaire important ont été collectés à Oran, a-t-on appris auprès du directeur des moudjahidine de la wilaya. Ces témoignages d’une valeur historique importante, recueillis depuis le début de l’opération au niveau national, seront mis à la disposition des chercheurs pour l’écriture de l’histoire de l’Algérie, a souligné Sid-Ahmed Trari, en marge du colloque national sur l’attaque de la Grande-Poste d’Oran (5 avril 1949), organisé par le Laboratoire des manuscrits de civilisation islamique d'Afrique du Nord relevant de la faculté des sciences humaines et civilisation islamique de l’université d’Oran, en collaboration avec la direction précitée. Le même responsable a indiqué que ce travail a été accompli avec la collaboration de toutes les structures relevant du ministère des Moudjahidine, dont le musée du Moudjahid d’Oran, auprès de personnes ayan vécu la guerre de Libération nationale afin de contribuer à l’écriture de l’histoire pour les générations futures par fidélité aux sacrifices des chouhada. La direction des moudjahidine d'Oran, a-t-il dit à ce propos, a adopté une méthode nouvelle de collecte de témoignages reposant sur des séances collectives sur un fait historique précis, signalant que 200 séances ont déjà été organisées. M. Trari a mis l’accent sur le traitement minutieux des témoignages recueillis qui constitueront des références dans l’histoire et la mémoire de la nation, soulignant que «c'est une course contre la montre que nous menons, pour profiter au maximum des témoignages de moudjahidine», faisant remarquer que 289 moudjahidine et ayants droit sont morts en 2016 dans la wilaya d’Oran, ce qui rend nécessaire d’accélérer l’opération de collecte (témoignages). Au sujet du colloque, le directeur des moudjahidine a considéré encourageant d’avoir davantage d'éclairages de plus de 30 docteurs et chercheurs universitaires sur les faits historiques de l'attaque de la Grande-Poste d'Oran. Les communications, programmées lors de la première journée de cette rencontre de deux jours, ont eu trait, notamment aux circonstances de création de l'Organisation secrète (OS) et sa relation avec l’opération de l'attaque de la poste d’Oran menée dans le but de procurer de l'argent, pour financer l’achat d'armes, ainsi qu'une chronologie de cette opération. Les membres de familles des participants à cette opération, à l’instar de Leila Hamou Boutlélis, fille du chahid Hamou Boutlélis, les veuves des moudjahidine Bennaoum Benzerga et Kedifi Benali ont été honorés à cette occasion. À noter que l'attaque historique de la Grande-Poste d’Oran a vu la participation, entre autres personnalités, de Hocine Aït Ahmed, Ahmed Benbella, Hamou Boutlélis, Souidani Boudjemaâ, Ahmed Benalla, Belhadj Bouchaïb (Si Ahmed) et Djelloul Nemiche dit si Bakhti. Elle s'est soldée par la récolte de plus de 3 millions de francs français pour l’achat de 600 à 700 armes, en prévision du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale. (APS)