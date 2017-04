Notre Forum de la Mémoire, Hommage aux footballeurs de l’équipe du FLN : Les ambassadeurs de la Révolution

En pleine guerre de Libération, le FLN décide de mettre en place une organisation sportive qui porte son nom et fera office d’ambassadeur dans les instances internationales, en raison de la popularité du football. Ainsi est née, le 11 avril 1958, l’équipe de football du FLN, surnommée le «Onze de l’Indépendance». On ne connaît pas d’exemple similaire dans le monde. Les talentueux joueurs promis à une brillante carrière en France, dont le regard était tourné vers la Suède, où allait se dérouler la Coupe du monde, n’ont pas tourné le dos à l’appel du FLN. C’est ce qui donne le cachet glorieux à cette équipe qui a brillé de mille feux .

Rachid Makhloufi, Abdelhamid Zouba, Mohamed Maouche, qui ont fait partie de la glorieuse équipe du FLN, étaient, hier, les invités du Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid. Les ex-footballeurs qui ont participé à l’épopée de cette équipe se remémorent encore cette soirée du 13 avril 1958. Ce soir-là, en compagnie de grands noms algériens du football français évoluant au sein de clubs professionnels français, quittent, en vagues successives, la France pour rejoindre Tunis, dans le but de former l’équipe de football du FLN. Le lendemain, le 14 avril, la France se réveille sous le choc. La presse française annonce «la disparition mystérieuse de nombreux footballeurs algériens». Rachid Mekhloufi, ancien maître à jouer de l’AS Saint-Etienne, qui a été derrière la qualification de l’équipe de France pour le Mondial, les trois joueurs de l’AS Monaco, Mustapha Zitouni, libéro de charme de l’équipe de France, l’attaquant Kaddour Bekhloufi, le grand gardien de but Abderrahmane Boubekeur, Amar Rouaï (SCO Angers), Abdelaziz Bentifour (OGC Nice), Abdelhamid Kermali (Olympique de Lyon), Mohamed Maouche, qui évoluait dans la grande équipe du Stade de Reims... ont tous décidé de mettre entre parenthèse une carrière prometteuse dans l’Hexagone, pour pouvoir porter haut les «couleurs nationales» et faire connaître le combat des Algériens pour l’indépendance. L’objectif tracé a été atteint, et le résultat a dépassé toute espérance. C’est ainsi que la France, confrontée à une offensive diplomatique du FLN dans les couloirs des Nations unies, a subi, ce faisant, une autre attaque : sportive celle-là. Le choc était terrible, d’autant que ces joueurs faisaient partie des sportifs les plus brillants dans le domaine du football et dont certains étaient pressentis pour faire partie de l’équipe nationale française, appelée à participer à la coupe du monde de 1958 en Suède. L'équipe du FLN de football, baptisée «Équipe de la liberté», dispute son premier match le 9 mai 1958 contre le Maroc, et le remporte (2-0). Deux jours plus tard, la sélection bat la Tunisie (6-1). L’équipe de l’Algérie combattante émerveille les publics des pays où elle se produit, avec un total de 91 matches, 65 victoires, 13 nuls et 13 défaites. Les «footballeurs révolutionnaires» inscrivent 385 buts et encaissent 127. Au-delà des résultats sportifs flatteurs et des faveurs des publics qu’elle a charmés avec son jeu et le niveau professionnel des footballeurs révolutionnaires, l’historique équipe a réussi le pari de faire connaître la cause algérienne à travers le monde. Ce qui fera dire au président du GPRA, Ferhat Abbas, que cette équipe a fait avancer la Révolution de 10 ans.



Force de Frappe du FLN



Mohamed Maouche, président de la fondation de l’équipe du FLN, a expliqué, qu’avant cette équipe, il y avait l’équipe de l’ALN, puis celle des étudiants qui a participé au festival de la Jeunesse de Moscou en 1958. Et c’est là que Boumezrag a eu l’idée de créer l’équipe du FLN. C’est ainsi que les joueurs, qui avaient répondu à l’appel de la patrie, ont pu effectuer des tournées à l’étranger, en Irak, au Vietnam et en Hongrie, pour faire connaître la lutte algérienne pour l’indépendance. Ils ont joué, attaqué et gagné devant des foules impressionnantes allant jusqu’à 80.000 personnes. Pour Mohamed Maouche, les joueurs de l’équipe du Front de libération nationale étaient «les premiers ambassadeurs de la Révolution». Un grand nombre de nations n’avait aucune idée sur le combat du peuple algérien. Au lendemain des matchs, les joueurs accordaient aux journalistes des entrevues, une manière efficace de faire connaître la cause algérienne. Rachid Makhloufi, qui a un grand sens de l’humour et beaucoup de modestie, a refusé de parler des buts qu’il a marqués. «Le FLN nous a appris la discrétion», dit-il. Mais, pour lui, le plus important à retenir, c’était la levée de l’emblème national, et de l’hymne national. «Nous refusions de jouer sans la levée du drapeau», ajoute-t-il. Pour sa part, Abdelhamid Zouba est revenu sur la création de l’équipe du FLN constituée à l’étranger, en France, en 1958. Après les contacts avec les joueurs au mois de janvier 1958, des groupes ont été constitués et tous attendaient le départ les uns après les autres. Le premier départ a eu lieu le 13 avril 1958. Le premier match de l’équipe du FLN a été joué le 3 mai en Tunisie. C’était un tournoi regroupant la Libye, la Tunisie, le Maroc et l’Algérie. Et c’est l’Algérie qui l’a remporté.

Le principal message de cette équipe était l’engagement des joueurs professionnels, une preuve de courage et d’abnégation. C’est ce qui devait influencer la jeunesse algérienne et encourager les moudjahidine. Ce message voulait dire que tous les Algériens étaient pour l’indépendance de l’Algérie ; c’était, en fait, une assurance pour ceux qui étaient dans le combat.

Le message était adressé aussi à la France, à la jeunesse algérienne et pour les djounoud dans les maquis, ainsi que pour les moudjahidine des villes.

Ils étaient les représentants de la Révolution algérienne à l’étranger, avec, pour objectif, faire connaître l’Algérie à travers l’équipe de football. Et l’équipe de football a démontré la force d’organisation et de frappe du FLN.

Nora Chergui

--------------//////////////////

Composition de la glorieuse équipe

Laâribi-Boumezrag (entraîneurs) - Boubeker- Zitouni- Defnoune- Makhloufi- Ooudjani- Setati- Chabri- Ibrir 1- Ibrir 2- Soukhane 1- Soukhane 2- Bouricha- Oualikene- Amara- Rouai- Bakhloufi- Bourtal- Bouchache 1- Bouchache 2- Kermali-Brahimi- Maouch- Keroum- Doudou- Zouba- Ben Tifour- Mazouza- Hadad- Bouchouk -Elamri Selami (infirmier).