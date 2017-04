Dans la lucarne : Les blessures, la grande hantise

Le football est un sport de contact où l’engagement est le plus souvent porté à son paroxysme, et ce, surtout à l’approche de la fin des différents Championnats à travers le monde. Le «sabat-soulier » devient le moyen approprié pour faire la différence du moment que la plus part des matches restants sont considérées comme matchs couperet. Par conséquent, on ne se fait pas de cadeaux et tous les coups sont permis comme l’on dit dans le jargon de cette discipline. Il est vrai que dans ces batailles hebdomadaires, seuls les plus malins arrivent à sauvegarder ce qu’il peut .

Il faut admettre que les joueurs les plus fragiles, ceux qui se sont blessés auparavant, deviennent les plus craintifs et évitent donc le plus souvent le choc frontal. Ils laissent la place à ceux considérés comme des « béliers », qui reculant devant aucun obstacle. Ce que l’on constate ces derniers temps, c’est que certains défenseurs connus par leur exubérance et leurs forces physiques leur permet de foncer devant rien. Par conséquent, au vu de leur comportement jamais contesté, ils sont devenus de véritables pièces-maîtresses de l’équipe. Lorsqu’on ne les voit plus sur le terrain, on commence alors à se poser la question. C’est le cas de Khoualed de l’USMA.

Ce défenseur modèle, qui a rendu de grands services à son équipe, c’était longtemps absenté du rectangle vert suite à sa blessure avec l’USMA, au stade Mustapha-Tchaker de Blida, à l’occasion de la Super-Coupe d’Algérie —opposant le champion d’Algérie en titre et le détenteur de la Coupe d’Algérie. Il s’était fracturé le tibia et le péroné. Une grave blessure l’avait éloigné des terrains pendant presque six mois. Durant cette période il s’est fait soigner à Aspetar (Qatar) et «el hamdoulillah» il est revenu parmi les siens et ses coéquipiers. Paul Put doit cependant encore le ménager avant de le relancer dans la compétition. D’autres joueurs comme Derfalou, un jeune attaquant promis à un avenir radieux, n’a pas été épargné par les méchantes blessures qui l’ont, à chaque fois, éloigné, malgré lui, des terrains. On peut dire la même chose de Boukhemassa qui a perdu un peu de sa superbe à cause des blessures. Les joueurs qui se ménagent pas sont victimes de graves blessures. On peut ajouter aux joueurs de l’USMA, la révélation du MCA, le jeune Oussama Chita, un joueur qui suscite l’intérêt aussi bien chez nous qu’ailleurs. Avant même sa blessure, il avait émis le vœu de partir tenter sa chance dans un club européen à l’instar de Ferhat (ex-USMA). Mais voilà que la providence en décide autrement : il s’est blessé gravement et n’a pas pu allé aux JO de Rio de Janeiro en août 2016. Il n’a repris que récemment avec le MCA, mais timidement. Il fait toujours banquette n’étant pas en possession de tous ses moyens. D’autres joueurs comme Nekkache, Seguer et Demou sont dans le même cas, ou presque. Malgré le retour à la compétition après leurs blessures, ils ne sont plus les mêmes joueurs.

On a cité le cas des blessés de ces deux équipes, mais la situation est analogue au niveau de chaque équipe. Un joueur victime de souffrance perd automatiquement une partie de ses capacités. Le plus souvent, ils ont un mal fou à revenir très vite au haut niveau. Cela est très difficile. Seuls ceux qui se blessent peuvent vous relater leurs traversées du désert, surtout que la relation avec leurs employeurs ne sont pas toujours une partie de plaisir. C’est un peu la descente aux enfers. On peut même dire qu’il s’agit d’un euphémisme !

Hamid Gharbi