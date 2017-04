Entretien, Mohamed Nehassia (président de la FABoxe) : « Ce n’est qu’un malentendu »

Que pensez-vous des critiques portées contre l’entraîneur national par des boxeurs professionnels ?

« Ce qu’ils ont fait est vraiment regrettable. Ils ont cru bien faire mais ils se sont trompés lourdement. Il ne leur appartient pas de désigner ou de « dégommer » l’entraîneur national, alors qu’il n’y a que le « Ring » qui peut faire la différence entre boxeurs. Ce n’est pas une question de statut. Tout le monde sait que ces boxeurs font de la boxe professionnelle. Ceux qui ont un tel statut —professionnels— peuvent effectivement choisir leur entraîneur. En ce qui nous concerne, nous sommes une fédération Amateur et en vertu de ce statut, ils ne peuvent pas choisir comme il leur plaît le coach national. Ce n’est nullement de leur ressort, ils ne peuvent pas le faire. Ils doivent s’en tenir à la réalité des choses. Chez les amateurs, ce ne sont pas les boxeurs qui choisissent les entraîneurs ; ils doivent s’acquitter de ce qu’on leur demande, un point c’est tout ! »

Ils ont donc commis une erreur d’appréciation ?

«Oui, ils ont commis une erreur ! C’est clair. S’ils avaient bien suivi la règlementation en vigueur, ils ne feraient par de telles réflexions en s’attaquant directement et presque sans raison au coach national. On a eu l’occasion de discuter avec eux et réussi avec force de la loi à les convaincre. Ils ont finalement compris qu’ils ont mal agi à l’égard de leur coach, Brahim Bedjaoui. Ce dernier, en ce qui concerne la FAB est un véritable symbole. C’est même un monument de la boxe algérienne. Il les avait convoqués mais ils ont refusé de répondre présents. Par conséquent, il a tous les droits, surtout règlementaires, de les punir comme il l’entend selon le barème disciplinaire».

Il semblerait qu’ils ont demandé des excuses. Qu’en est-il ?

« Ils ont reconnu qu’ils avaient commis une erreur. Ils doivent présenter leurs excuses à l’entraîneur national. Je leur en ai parlé, mais aussi avec leur coach. On s’est entendu qu’après les Jeux de la Solidarité Islamique qui auront lieu à Bakou (Azerbaïdjan) fin mai, on va les convoquer pour le prochain stage et on décidera de la marche à suivre, car je pense qu’il s’agit beaucoup plus d’un malentendu qu’autre chose».

Certains affirment qu’il y a des gens qui les manipulent de loin.

« Oui, nous savons qu’il y a des gens qui sont derrière eux. Néanmoins, on ne possède pas de preuves concrètes pour savoir qui sont ces gens qui les manipulent. On leur demande seulement de revenir à la raison et de ne prendre en considération que leur carrière et surtout l’intérêt de la boxe algérienne ».

Quels sont vos pronostics dans ces jeux de la Solidarité Islamique d’Azerbaïdjan ?

« Pour ces jeux de la Solidarité Islamique, on va présenter une jeune équipe qui s’est très bien préparée. On ne va pas aligner les anciens boxeurs qui ont exigé quelque chose qui ne peut être faisable, en l’occurrence le départ de leur entraîneur national, Brahim Bedjaoui. Certes, ces nouveaux ne disposent pas de l’expérience nécessaire, mais ils sont très ambitieux. On vise trois médailles, mais sans couleurs. On reste optimiste».

Entretien Réalisé par H. G.