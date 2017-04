JSK : faire face aux défections

Les Canaris sont rentrés, lundi au petit matin, de Lubumbashi, où ils se sont déplacés pour jouer le match aller du troisième tour préliminaire de la coupe de la CAF face au TP Mazémbé, perdu 2-0.

C’est aux alentours de quatre heures du matin que la délégation kabyle est arrivée à l’aéroport international d’Alger. Les joueurs ont bénéficié de deux jours de repos. Le staff technique voudrait que le groupe récupère du match aller et évacue toute la pression accumulée pour attaquer la préparation du match retour dans une nouvelle dynamique.

Bien que le maintien reste le seul et unique objectif de la JSK cette saison, Mourad Rahmouni estime qu’il y a un bon coup à jouer face au TP Mazembe lors du match retour. « On a perdu le match suite à des erreurs individuelles en défense. Je ne pense pas que le TP Mazembe ait été supérieur. Je suis intimement convaincu qu’on pourra leur marquer trois buts au match retour », a déclaré l’entraîneur de la JSK à la fin du match aller, annonçant d’ores et déjà qu’il ne compte pas lever le pied au

retour. Mourad Rahmouni compte spécialement axer la préparation sur le compartiment offensif, resté muet durant les deux dernières sorties des Canaris, respectivement en coupe d’Algérie et en coupe de la CAF. Rahmouni compte bien secouer ses attaquants dans l’espoir de rattraper le retard en Coupe de la CAF, la semaine prochaine face au TP Mazembe, la JSK étant dans l’obligation de marquer trois buts sans en encaisser pour espérer se qualifier aux poules.

Néanmoins, le match ne se présente pas comme l’aurait souhaité le staff technique des Canaris qui devra composer avec de nombreuses défections, entre autres celles de Berchiche et Ferhani, tous deux suspendus. En outre, la participation de Samir Aiboud, blessé aux adducteurs, demeure incertaine.

L’infirmerie de la JSK qui compte déjà outre Aiboud et Rial, Rayah, a vu débarquer aussi Houari Ferhani qui souffre vraisemblablement lui aussi des adducteurs. L’arrière gauche a effectué une IRM, lundi, qui a confirmé une inflammation et qui l’oblige au repos total pendant trois semaines. Le duo Rahmouni-Moussouni, qui fait face depuis son installation aux nombreuses défections, devra, cette fois encore, trouver les bons éléments qui formeront l’équipe la plus performante possible en cette fin de saison.

Amar B.