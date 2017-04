Grand angle : De quel avenir s’inquiète-t-on ?

Le dossier syrien était hier au cœur des discussions de la réunion annuelle des ministres des Affaires étrangères du G7 (les sept grandes puissances (Etats-Unis, Allemagne, Japon, Royaume-Uni, Canada, France et Italie) élargie à des hauts diplomates de pays (Turquie, des Emirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, de la Jordanie et du Qatar), acteurs dans la crise que vit ce pays depuis 2011. Mais alors que le ministre italien, Angelino Alfano, hôte de la réunion, avait expliqué lundi qu'il s'agissait de trouver « les moyens de relancer le processus en vue d'une solution politique en Syrie et d'éloigner le spectre d'une escalade militaire », le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault a, lui, annoncé hier que l'ensemble des participants au G7 et à la réunion élargie, ont insisté pour dire qu'« il n'y a pas d'avenir de la Syrie possible avec Bachar al-Assad ». En d’autres termes, ils estiment qu'aucune solution n'est possible en Syrie tant que le président syrien sera au pouvoir. Ce faisant, c’est exactement l’inverse de ce que le chef de la diplomatie italienne avait déclaré qui risque de se produire. En estimant, en lieu et place du peuple syrien, qu’aucune solution n’est possible, les ministres des Affaires étrangères du G7 poussent en définitif les belligérants à radicaliser leurs positions et, partant, à en découdre militairement. Cet encouragement tacite à recourir aux armes, conforte la justesse et la pertinence du point de vue de l'Algérie, exprimé une nouvelle fois par son chef de la diplomatie qui a estimé dimanche à l’occasion de la visite à Alger de la Haute représentante de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, vice-présidente de la Commission européenne que « Si tous les antagonistes, tant à l'intérieur, que sur les plans régional et international avaient observé la sagesse requise, la situation n'aurait pas pris ce tournant dangereux » , d’autant que pour Alger « cette guerre fratricide n'avait pas lieu d’être et que l'approche utile dans ces cas est celle qui prône la voie pacifique et des réformes souveraines. Cette guerre n'aurait pas duré toutes ces années, n'aurait pas fait des dizaines de milliers de victimes, n'aurait pas générer autant de destruction et des millions de réfugiés et de déplacés ». Pourquoi alors les chefs de la diplomatie du G7 ne font-ils pas preuve de cette sagesse qui ne peut être que salutaire pour les Syriens et la région ? D’autant que la cheffe de la diplomatie européenne a affirmé qu’« il n’y a pas de solution militaire à la crise en Syrie, c'est le moment de donner une chance aux efforts diplomatiques dans le cadre des négociations de paix de Genève, sous l'égide des Nations unies en vue d'aboutir à une solution politique et de ramener la paix en Syrie ». La réponse à l’interrogation soulevée est à chercher sans nul doute dans les intérêts que chaque pays cherche à préserver. Et que cela se fasse au détriment des Syriens, importe peu. Ils ne sont qu’une victime collatérale des enjeux géostratégiques qui de dessinent dans cette région.

Nadia K.