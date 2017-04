Famine en Afrique et au Yémen : Risque d’hécatombe

Le Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a mis en garde hier contre le risque d'un nombre de morts « massif » provoqué par la famine dans la Corne de l'Afrique, au Nigeria et au Yémen, alors que la sécheresse frappe une partie du continent africain. « Le risque d'un nombre de morts massif provoqué par la famine parmi les populations de la Corne de l'Afrique, du Yémen et du Nigeria s'accroît », a déclaré un porte-parole du HCR, Adrian Edwards, lors d'un point de presse à Genève. L'ONU craint que la situation soit pire que lors de la famine de 2011 qui avait tué plus de 260.000 personnes dans la Corne de l'Afrique, dont plus de la moitié étaient des enfants de moins de 5 ans. « Il faut éviter à tout prix que cela se répète », a lancé le porte-parole du HCR, déplorant que cette crise humanitaire semble devenir « inévitable » alors qu'elle « aurait pu être évitée ». La situation actuelle est le résultat d'une conjugaison de facteurs. La Somalie, le Soudan du Sud, le Nigeria et le Yémen sont touchés par une grave sécheresse mais ils sont également en proie à des violences ou conflits armés. Les Nations unies réclament à la communauté internationale 4,4 milliards de dollars d'ici juillet pour acheminer de l'aide dans ces quatre pays où plus de 20 millions de gens sont confrontés à la faim ou à la famine.

L'ONU n'a reçu pour l'instant que 21% de ces fonds, soit 984 millions de dollars, a déploré le porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU, Jens Laerke.