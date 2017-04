Maroc : Vague de protestation

Le nouveau ministre marocain de l'Intérieur a effectué sa première visite officielle à Al-Hoceima, une ville du nord devenue le cœur d'un mouvement de protestation qui dure depuis des mois et que le pouvoir tente de calmer. Située dans la région du Rif, réputée frondeuse et longtemps exclue des projets de développement au temps du précédent roi, Hassan II, Al-Hoceima est le théâtre d'importantes manifestations depuis la fin de l'année dernière. La mort d'un vendeur de poissons, Mouhcine Fikri, broyé dans une benne à ordures alors qu'il tentait de s'opposer à la confiscation de sa marchandise par des agents de l'Etat avait cristallisé la colère d'une population qui s'estime délaissée. Des milliers de personnes étaient alors descendues dans la rue pour demander justice. Depuis, la colère n'est pas retombée. Des habitants et des activistes locaux défilent régulièrement à Al-Hoceima, réclamant davantage de justice sociale, d'accès aux services de santé, d'emplois et de liberté. « Nous sommes disposés à nous asseoir à table avec l'Etat pour trouver des solutions, mais il doit accepter de répondre favorablement à nos revendications, autrement, il ne fera qu'aggraver la crise », ont martelé des représentants des manifestants. « Notre position n'a pas changé. Tant que l'État ne répondra pas à nos revendications, nous poursuivrons la mobilisation.» Dimanche, la veille de la visite du ministre, des milliers de manifestants ont de nouveau défilé dans les rues d'Al-Hoceima, brandissant des portraits de Mouhcine Fikri, mais aussi d'Abdelkrim El-Khattabi, figure régionale et chef militaire de la « République du Rif » dans les années 1920.