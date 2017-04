Règlement du conflit au Sahara occidental : négociations avec une nouvelle dynamique ?

Les Nations unies comptent relancer le processus de négociations au Sahara occidental occupé avec une nouvelle dynamique afin de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable au conflit opposant le Front Polisario au Maroc.

«Je prévois de proposer que le processus de négociation soit relancé avec une nouvelle dynamique et un nouvel esprit qui reflète l’orientation du Conseil de sécurité avec l’objectif de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable », souligne le secrétaire général de l’ ONU, Antonio Guterres, dans son rapport sur le Sahara occidental. La solution au conflit doit aussi déterminer le statut final du territoire du Sahara occidental, relève le chef de l’ONU dans cette première mouture du rapport rendue publique hier par la presse américaine à New York. M. Guterres a rappelé que le Conseil de sécurité avait enjoint au secrétariat général de faciliter des négociations directes entre les deux parties (Front Polisario et Maroc) qui doivent aboutir à l’autodétermination du peuple sahraoui. Le SG de l’ ONU a, par ailleurs, lancé un appel à la communauté internationale et aux nouveaux donateurs pour augmenter leur contribution financière au programme des réfugiés sahraouis, indiquant que les besoins devraient s’élever à 75 millions de dollars en 2017. Le Conseil de sécurité va procéder le 27 avril à la prorogation du mandat de la Minurso et prévoit deux autres réunions de consultations sur la Mission de l'Onu pour l'organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso) les 19 et 25 avril, selon le programme présenté par les Etats-Unis qui assurent la présidence tournante du Conseil en avril.



« Le front Polisario, seul représentant légitime du peuple sahraoui »



Le front Polisario est le seul représentant légitime du peuple sahraoui reconnu par l'ONU, a affirmé le conseiller juridique du secrétariat de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA). Cette déclaration intervient à la suite des allégations marocaines au sujet de la participation du Sahara occidental à la réunion commune CEA-UA. « Le Sahara occidental est un territoire non autonome et membre de la CEA. Le Front Polisario est le seul représentant légitime du peuple sahraoui reconnu par l'ONU, conformément à la décision de l'Assemblée générale 37/34 promulguée en 1979 », a-t-il souligné. Les tentatives vaines du Maroc et son opposition à la participation d'une délégation de la République arabe sahraouie démocratique à la réunion sous prétexte de ne pas être membre de l'ONU, ont mis en échec en mars dernier la réunion interministérielle entre la Commission de l'UA et la CEA, reportée à une date ultérieure. L'UA avait publié lundi une note distribuée à toutes les missions diplomatiques des pays membres, dans laquelle il a imputé au Maroc l'échec de la réunion interministérielle CEA-UA sur le développement économique qui devait être organisée en mars dernier à Dakar (Sénégal).

La Commission de l'UA a exposé les motifs ayant induit l'annulation puis le report des 10es réunions annuelles communes de la commission technique de l'UA pour les affaires financières et monétaires, la planification et l'intégration économique ainsi que la conférence de la commission économique pour l'Afrique des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique qui devait se tenir à Dakar. La commission de l'UA a imputé l'échec de la dernière réunion CEA-UA aux « obstacles dressés par le Maroc et son refus de respecter les règles en vigueur », est-il mentionné dans la note.