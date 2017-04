Regard : Facebook, beaucoup plus qu’un réseau social

Le facebook est incroyablement spectaculaire. Source riche et intarissable d’informations, il continue, bel et bien de révolutionner notre quotidien. On ne se passe plus de notre meilleur « ami » qui court plus vite que le vent, mais aussi, toujours présent et disponible pour éclairer notre lanterne ou même créer sa propre activité et intégrer le monde du travail, par la grande porte. En effet, le très célèbre site qui attire même les politiques et les hommes d’affaire, est loin d’être un moyen pour « tuer » le temps ou encore lutter contre l’oisiveté. Qu’on le veuille ou pas, le site qui déclasse tous les réseaux sociaux, de par le nombre de ses utilisateurs, se transforme en tremplin sûr, pour améliorer son revenus ou carrément changer de statut. C’est un fait, le facebook s’ouvre, de plus en plus sur la société afin de répondre à toutes les sollicitations qu’elles soient, à l’origine, il faut l’admettre de sa notoriété, auprès de toutes les couches de la société, en Algérie et ailleurs. Des annonces à gogo, des rubriques touchant à tous les domaines donnent à ce dernier un aspect spécifique voire, unique, en son genre. Aujourd’hui, des milliers de jeunes, sortis fraîchement des universités algériennes et des centres de formation professionnelle, recourent à cet espace de communication pour offrir leurs services aux entreprises ou tout simplement des particuliers à la recherche de main d’œuvre. Des juristes, des interprètes, des plombiers, des carreleurs, des peintres et même des personnes, sans qualification, utilisent ce même réseau social pour rompre avec le chômage. On voit d’ailleurs, bien de personnes se reconvertir sur la toile, l’espace de quelque temps, en vendeurs d’objets d’artisanat, de vêtements, de terrains ou encore de lunettes solaires. De nos jours, les sites de vente en ligne, devenus, d’ailleurs, de plus en plus nombreux et connus par les internautes, au même titre que les autres rubriques font que le facebook, est arrivé à s’imposer pas uniquement comme un simple site Internet, mais plutôt, comme véritable plate-forme qui fait l’unanimité. Les amateurs de facebook ne se comptent certainement pas sur les doigts avec les nouvelles technologies qui ont fait un saut magistral, ces dernières années. Pour preuve, pas moins de dix-sept millions d’Algériens sont connectés à ce réseau. Un chiffre qui en dit long, c’est clair.

Samia D.