Adrar : Baisse des accidents de la circulation

Comparativement à l’année 2016 au cours de laquelle auront été enregistrés 48 accidents de la circulation, ayant causé le décès de 2 personnes et des blessures corporelles à 50 autres, le bilan des activités de la sûreté de wilaya d’Adrar, pour le premier trimestre de l’année en cours, fait état d’une régression en matière d’accidents de la route. Au cours de cette même période, les services de l’ordre public ont enregistré 38 accidents ayant provoqué des blessures à 43 personnes, sans pour autant qu’il y ait eu de décès.

Une baisse que l’on met sur le compte des efforts entrepris par ces services, grâce aux multiples et différentes opérations de prévention et de sensibilisation, qu’ils n’auront cessé d’entreprendre à travers tout le territoire de la wilaya. Le bilan des activités de ce corps de sécurité qui agit essentiellement en proximité, fait également état de 426 retraits de permis de conduire et de 183 infractions au code de la route, alors que les éléments de la Police urbaine et de la Protection de l’environnement, hormis les 122 infractions portant atteinte à l’environnement et la santé, sont intervenus aux côtés des pouvoirs publics, dans le cadre de l’élimination de l’habitat précaire (127 cas). 4 opérations « coups de poing », dans le cadre de la dissuasion et de la lutte contre tout acte criminel, ont permis le contrôle d’identité de 1.384 personnes, alors que 753 véhicules ont été contrôlés à travers les 450 points de surveillance, implantés dans différents points sensibles au courant de cette même période.

Ramdane Bezza