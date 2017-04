Parc d’attraction de M’sila : Réception partielle

Une partie du projet portant la réalisation d’un parc de loisirs et d’attraction au niveau de la commune d’Ouled Mansour dans la wilaya de M’sila « sera réceptionnée avant la fin de l’année en cours », a-t-on appris, lundi dernier, auprès des services de la wilaya.

Réalisé dans le cadre d’un investissement privé, ce projet a nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière de l’ordre de 1,13 milliard de dinars a précisé la même source détaillant que ce parc s'étale sur 18 ha de jardins, d'espaces aquatiques et sera doté d'une cinquantaine d’aires de jeux et d'attractions.

Situé à une dizaine de kilomètres de la capitale du Hodna, ce parc offrira, outre le côté détente et loisirs, 160 postes d’emploi, a-t-on noté rappelant que l’étude de ce projet a été confiée a un groupe espagnol spécialisé dans la conception et la réalisation de parcs d'attractions à travers le monde.

Un hôtel cinq étoiles, des piscines, des aires de jeux et des cafétérias avec toutes les commodités seront réalisés pendant la deuxième phase de ce projet ont indiqué les services de la wilaya.

Le programme du secteur du tourisme dans la capitale du Hodna s’articule également autour de la réalisation de quatre infrastructures hôtelières d’une capacité globale de 282 lits, dont deux au chef lieu de wilaya, un dans la commune de Metarfa et un autre à Boussaâda a-t-on expliqué. (APS)