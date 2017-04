Dans la LUCARNE : Le bon sens a prévalu

l Il y a lieu de relever que le paysage footballistique national était quelque eu en effervescence ces derniers temps. Les dirigeants du MCA étaient, pourtant, préoccupés par le déplacement de leur équipe à Dar Essalem pour y affronter les Young Africans de Tanzanie dans le cadre des 1/16èmes des de finale de la coupe de la CAF Bis(Aller). Donc, ils n’avaient pas encore « l’ouïe » aux demi-finales de la coupe d’Algérie qui s’annoncent très disputées, eu égard au fait qu’elles sont, globalement, équilibrées. C'est-à-dire, sur le « papier », il n’y a pas une équipe qui peut sortir à l’avance du lot. C’est à dire qu’on peut la considérer comme favorite. Le hasard de cette compétition, très populaire au demeurant, a bien fait les choses. Il est clair que cet équilibre quasi-parfait est derrière la gesticulation des uns et des autres. En effet, s’il y avait une quelconque différence entre les quatre larrons qualifiés à ce prestigieux tour de la coupe d’Algérie, on aurait agi certainement autrement. Effectivement, la saison écoulée, le MCA qui s’est aussi qualifié à ce tour des « carré d’as » avait atteint ce tour du fait qu’il est le détenteur de la coupe d’Algérie suite à sa victoire en finale contre le NAHD sur un « bolide » venu d’ailleurs de Hachoud. Une consécration amplement méritée. Toutefois, avant d’arriver en finale, le MCA avait en face de lui la formation de l’US Tébessa, un locataire du Championnat national amateur (groupe Est). Là, il faut dire que le problème de domiciliation ne s’est pas posé. Car personne ne l’avait abordé du fait que le vis-à-vis n’était pas du même palier. Il est issu tout simplement du troisième palier par rapport à l’élite nationale. Donc, il n’y avait pas de danger en face. D’ailleurs, le MCA l’avait largement emporté sur le net score de 3à0. Aujourd’hui, les données ont changé d’une façon quasi-radicale, eu égard à la qualité de l’opposant. En effet, aussi bien le CRB que le MCA, les adversaires qui seront devant eux ne sont pas des quantités négligeables qu’on peut effacer d’un coup de revers pour reprendre une expression usitée dans la discipline du Tennis. L’ESS et l’USMBA ne seront pas des opposants frêles qu’on peut mettre aux orties ou au tapis assez facilement. L’opposition sera incontestablement plus forte. De plus, les deux équipes sont bien positionnées en championnat national. Les Sétifiens ont même pris les rênes de la Ligue1 depuis déjà quelques journées, même si avec « l’apuration » des matches en retard beaucoup de choses pourraient changer. On n’en est pas encore là. Ce qui est bien, c’est que ceux qui gèrent cette compétition ont tranché. Ils ont refusé d’une certaine façon de tomber sous les rets de présidents de clubs qui ne voient que les intérêts de leurs clubs respectifs (ce qui est normal et logique). Il est certain que Ghrib et Hadj Mohamed, respectivement président du MCA et du CRB ont décidé unilatéralement de recevoir l’ESS et l’USMBA à Bologhine et au stade du 20-Août. Ils avaient même décidé que c’était une décision définitive et qu’ils sont décidés à ne pas la remettre en cause. Il faut dire aussi que cette décision émane aussi de leurs supporters de jouer sur ces deux petits stades datant de l’époque coloniale. Il y a eu comme on le sait, la réunion de ces présidents de clubs avec le nouveau président de la FAF, Kheireddine Zetchi. Mais ce conclave n’a pas porté ses fruits, du fait que les dits présidents de clubs ont campé sur leur position initiale. Finalement, la LFP a rendu public un communiqué où elle annonce officiellement que les demi-finales auront bel et bien lieu au stade du 5-Juillet. Voilà qui règle un problème qui n’a pas lieu d’être. L’explication doit se faire sur la pelouse verte et non pas dans les « salons douillets ». Quoiqu’il faille relever que la commission de la coupe d’Algérie ne doit pas attendre la dernière minute pour agir ou appliquer une règlementation qui n’existe pas, seul le club premier tiré reçoit dans son stade. Le reste…

Hamid Gharbi