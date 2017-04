USM Alger : Benguit et Darfalou réintègrent le groupe

Le milieu de terrain Raouf Benguit et l'attaquant Oussama Darfalou, deux des six joueurs de l'USM Alger qui étaient jusque-là indisponibles pour cause de blessure « reprendront les entraînements avec le reste du groupe aujourd’hui mardi », a annoncé dimanche la direction du club champion d'Algérie en titre. « Benguit et Darfalou qui souffraient tous les deux d'une blessure à une cuisse se sont entièrement remis et pourront réintégrer les entraînements avec le reste du groupe dès la reprise, prévue mardi », a indiqué la direction des Rouge et Noir dans un communiqué. L'ex-attaquant de la JS Kabylie, Mohamed Benkablia sera le premier des quatre autres blessés à rejoindre Benguit et Darfalou, puisque son « retour à l'entraînement » est prévu en fin de semaine, à l'occasion du stage bloqué, prévu à Aïn Bénian (Alger). Le gardien Mohamed Amine Zemmamouche, le milieu de terrain Mohamed Benkhemassa et l'attaquant Ziri Hammar quant à eux devront « attendre un peu » avant de réintégrer le groupe, car jugés « encore inaptes ». Souffrant d'une légère blessure à un genou, « Zema » est actuellement soumis à un « repos actif », pendant lequel il alterne des soins et des séances de musculation. De son côté, Benkhemassa est toujours astreint à un programme de préparation spécifique. « Son retour à l'entraînement devrait se faire juste après la trêve » qu'observe actuellement le championnat de Ligue 1 Mobilis. Concernant Ziri Hammar, la direction de l'USMA a indiqué vouloir le « récupérer pour le Clasico contre la JS Kabylie », prévu le 28 avril courant. Le retour des blessés sera salutaire pour les Rouge et Noir qui, entre championnat, matchs en retard et phase de poules de la Ligue des champions africaine, seront soumis à un calendrier très chargé au cours des prochaines semaines.