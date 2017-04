REGARD : Quand le poisson a des ailes

La Méditerranée nous tourne certainement le dos. On consomme de moins en moins de poissons. Quant à la crevette et autres crustacés, ils restent carrément un luxe. Même la sardine, connue pour être la protéine animale des pauvres, faisant partie de leur régime alimentaire quotidien — situation géographique de l’Algérie oblige — fuit nos foyers. «Oser» parler de poisson, avec des prix qui donnent le tournis, est intolérable, inadmissible et aberrant pour les familles, déjà tenaillées, par une hausse folle des prix, conséquence de la spéculation. Notre hygiène alimentaire a bel et bien changé, à telle enseigne que les palais ont fini par oublier le goût de l’anchois, du merlan, quant au rouget, c’est une autre paire de manches. Nous sommes censés être un pays de la rive de la Méditerranée, et pourtant nous figurons en queue du peloton, en termes de consommation du poisson par rapport à d’autres pays. Manger du poisson passe, à coup sûr, ces dernières années, du menu à la carte, au grand dam des amateurs des plats, aux saveurs marines. Aujourd’hui, le prix de ce produit est hors de portée, et un tour à la pêcherie confirme d’ailleurs le grand fossé, voire la rupture sans retour entre l’alevin et le consommateur. Il faut dire que la pêche illicite en dehors des périodes de repos biologique, d’une part, et la pollution, de l’autre, ont largement contribué à l’amenuisement de cette ressource qui, à leur tour, explique, en partie, l’envolée du prix du poisson. C’est un fait l’utilisation d’explosifs par certains pêcheurs, ainsi que les rejets industriels dans la mer ont été derrière la disparition de nombreuses espèces, dont la sardine, en Algérie. Un fait qui explique l’importation de près d’un demi-million de tonnes par an, de toutes sortes de poisson, congelé, bien évidemment. Chose inadmissible pour un pays qui dispose de pas moins de plus de mille kilomètres de côtes et d’une trentaine de ports de pêches. Aujourd’hui, de nombreux projets et investissements dans le domaine de l’aquaculture ont été lancés, à travers le territoire national, dans les eaux douces, mais sans influer sur la production, encore moins sur le prix du poisson qui continue à grimper et surtout à défier le consommateur.

Samia D.