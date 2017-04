Prévention des risques professionnels : Formation prochaine de 8.000 stagiaires

L’Institut national de la prévention des risques professionnels (INPRP) envisage de former 8.000 stagiaires apprentis en hygiène et sécurité pour l'année 2017/2018, a-t-on appris dimanche dernier à Oran de la Directrice générale de cet établissement relevant du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale.

A l’ouverture d’une rencontre sur la formation des formateurs, Dr Iles Merad Farida a indiqué que la formation en hygiène et sécurité touchera entre 45 et 50 CFPA au profit de 8.000 apprentis au niveau national durant l’exercice 2017-2018.

Cette opération a ciblé 50 CFPA au niveau du pays dont a bénéficié 7.500 stagiaires apprentis l’année dernière, a rappelé la même responsable qui a signalé que l’objectif de cette opération est d’inculquer aux stagiaires la culture d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail en milieu professionnel pour les préparer au monde du travail à l'avenir dans des entreprises.

Pour augmenter le nombre de journées de sensibilisation sur l’hygiène et la sécurité au profit des apprentis et des stagiaires, l’INPRP dont le siège est basé à Alger, a décidé la formation de 50 formateurs des CFPA sur ce domaine au niveau des annexes d’Alger, d'Oran et d'Annaba, a encore souligné sa Directrice générale.

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la convention signée entre l’INPRP et la Caisse nationale d’assurance sociale des salariés (CNAS) pour financer cette opération durant trois années, selon la même responsable qui a présenté, lors de cette rencontre organisée en faveur de 20 formateurs des CFPA d’Oran, un exposé sur la mesure législative réglementaire en matière d’hygiène et de sécurité en milieu professionnel en Algérie.

Cette rencontre de cinq jours, qui sera couronnée par la remise de diplômes aux formateurs, prévoit la présentation de communications abordant, entre autres, les maladies et risques professionnels (chimiques, mécaniques, électriques, ...) les accidents du travail, les indemnités et les mesures de prévention contre ces risques.

Enquête sur les conditions de travail en industrie du bois

5.000 employés ciblés



Une enquête sur les conditions du travail en industrie du bois menée dernièrement par l’Institut national de la prévention des risques professionnels (INPRP) a ciblé 5.000 travailleurs au niveau du pays, a-t-on appris par la Directrice générale de cet établissement relevant du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Ilès Merad Farida a déclaré, en marge la rencontre sur la formation des formateurs des centres de formation professionnelles (CFPA), que cette enquête dont les résultats seront rendus publiques en fin avril en cours ont ciblé 5.000 employés activant dans la fabrication du bois dans des petites et moyennes entreprises (PME) et grandes sociétés du pays. Cette enquête menée en collaboration avec la Caisse nationale d’assurance sociale pour salariés (CNAS) vise à évaluer les conditions du travail dans secteur d'activité, la prise de conscience des employés et des employeurs quant aux risques professionnels, la disponibilité des moyens de prévention et l'engagement des travailleurs face à la situation, a indiqué la même responsable qui a fait remarquer plusieurs risques et maladies professionnelles et accidents en industrie du bois. L’INPRP, qui compte trois annexes à Alger, Oran et Annaba, réalise cette enquête depuis six mois, a fait savoir Ilès Merad Farida, soulignant que les responsables effectuent des visites aux entreprises de ce secteur fermées ou dont l'activité a été reconvertie dans l'aluminium.

Par ailleurs, l’institut aspirant à plusieurs missions pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs a mené d’autres enquêtes en collaboration avec la CNAS, dont une sur les risques de produits chimiques touchant 250 entreprises publiques et privées au niveau national et une autre sur la déclaration des procédés et des matières dangereuses auprès de la CNAS dont les résultats ont démontré que 13 pour cent des entreprises ont fait des déclarations sur 350 publiques et privées du pays touchées par l’enquête.(APS)