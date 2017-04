Scolarisation des enfants hémophiles : Plus de 3.000 enfants concernés

Bien que des progrès ont permis en particulier aux plus jeunes de vivre désormais une vie quasi normale, des difficultés peuvent persister au quotidien dans la vie d’un hémophile. C’est pour cette raison que les spécialistes insistent sur la bonne scolarisation des enfants hémophiles et les préparer pour un bon avenir. Lors d’une journée de formation au profit des journalistes organisée dimanche dernier à Alger par le ministère de la Santé, le docteur Berkouk du service d’hématologie du centre hospitalo-universitaire, CHU, Isaad-Hassani de Beni Messous, a dans sa présentation «prise en charge thérapeutique et prophylaxie» mis l’accent sur l’importance d’encourager la scolarité de l’enfant hémophile. «Cet enfant, s’il n’est pas pris en charge correctement sera un handicapé moteur, il pourra avoir qu’une profession intellectuelle, c’est pourquoi il faut encourager sa scolarité pour qu’il puisse à l’âge adulte avoir une activité sur une base intellectuelle et non physique. Un hémophile ne pourra pas être maçon ou plombier ou chauffeur de taxi», a expliqué le docteur Berkouk, avant d’ajouter : «Un hémophile doit avoir une carte et notion d’hygiène de vie.» Selon les professeurs, une activité physique adaptée est conseillée, comme la natation, d'abord pour ses bienfaits sur le plan psychologique et social, mais aussi pour développer musculature et souplesse et, ainsi, éviter les accidents. Évidemment, cela ne dispense pas le patient hémophile d'une grande vigilance face aux risques de chute ou de chocs articulaires. En Algérie, la prise en charge des hémophiles qui son au nombre de 3.500 enfants s’est beaucoup améliorée par rapport aux années passées. Depuis quelque temps, on enregistre une nette amélioration dans le traitement de la pathologie. Les traitements nécessaires sont disponibles, et ils sont gratuits pour tout le monde, comme pour ceux qui sont sous prophylaxie, qui est un traitement préventif qu’on commence, chez l’enfant malade, à l’âge de deux ans.

Cependant, des efforts soutenus sont à déployer afin de mieux faire connaitre cette maladie. Il faut également améliorer la prise en charge des personnes ayant une hémophilie et leur permettre ainsi une meilleure intégration sociale, car ces malades font encore face à d’énormes difficultés dans leur vie quotidienne comme la possibilité et l’option du traitement à domicile qui permet de traiter de façon précoce et efficace les saignements mineurs et modérés. Cela contribue à prévenir les lésions articulaires, réduit l’absentéisme à l’école et au travail. Il permet aussi de débuter le traitement plus tôt, en attendant un transfert à l’hôpital dans des hémorragies plus graves. Si une hémorragie de ce type n’est pas traitée en 24 heures, le patient doit impérativement se rendre à l’hôpital.

La Fédération mondiale de l’hémophilie estime, pour sa part, à environ 400.000 le nombre de personnes souffrant d’une hémophilie dans le monde. Le challenge aujourd’hui est de rendre autonomes les patients (auto-traitement) et de prévenir les complications de la maladie par un traitement et un suivi régulier, dont il faudra définir les modalités. L’hémophilie pourra ainsi se traiter à domicile, les complications pourront être prévenues et la personne atteinte d’hémophilie aura une qualité de vie meilleure.

Wassila Benhamed