Flambée des prix : la sardine prend le large

La sardine a battu tous les records dans une ville côtière comme Alger. Elle a pris le grand large dans certains marchés de la capitale, notamment à l’ouest d’Alger où elle est vendue au prix de 800 DA.

En effet, les prix du plus populaire poisson bleu s'affolent, ces jours-ci, allant même jusqu'à atteindre un seuil avoisinant les 1.000 DA. «La sardine est devenue très chère, on dirait du caviar», nous dit un citoyen revenu bredouille du marché de Bab El-Oued, «pourquoi ne pas boycotter, comme ça, elle pourrira dans les cageots, ça poussera les vendeurs à afficher des prix raisonnables, c’est quoi cette spéculation que personne ne contrôle et cette loi que la majorité de vendeurs font semblant d’ignorer», martèle-t-il avec colère. «Ce sont les propriétaires des chalutiers qui contrôlent les prix. Si le casier est vendu cher, nous sommes obligés de le revendre cher, en plus sa commercialisation sur le quai se fait aux enchères de bouche à oreille, c’est la loi des marins-pêcheurs, nous n’avons pas le choix», nous dit un marchand à la pêcherie d’Alger. De leur côté, les consommateurs sont indignés quant à cette situation qui les prive de ce poisson devenu un luxe. «C’est honteux de voir le prix de la sardine en hausse ! Il y a quelques années, les familles aux bourses moyennes n’achetaient la sardine que lorsqu’il n’y avait plus rien à manger, maintenant seuls les riches peuvent se l’offrir», dira avec amertume une mère de famille rencontrée au marché de Bab El-Oued. «C'est du jamais vu ! Avant, on nourrissait de sardines les chats et aujourd'hui, on ne peut même pas rêver de les voir dans nos assiettes», renchérit une autre consommatrice. Les marins-pêcheurs, quant à eux, justifient ces prix exorbitants par la rareté de la sardine sur la côte bleue. Et par la vétusté des chalutiers «le poisson d’une manière générale se fait rare. Parfois, nous mettons le cap vers le nord en naviguant plusieurs kilomètres sans rien rapporter dans nos filets. En plus, sa commercialisation est soumise à la loi de l’offre et de la demande, on n’y peut rien si les petites bourses n’arrivent pas à se l’offrir», dit un marin rencontré au port de Bouharoun.

La sardine est proposée donc sur les étals des marchés de détails algériens entre 750 et 1.000 DA le kilo. Cette situation pousse les consommateurs à s’en priver tant les prix restent exagérés et inabordables. La cause ? La rareté du poisson qui s'impose comme une pénible évidence selon certains spécialistes, conjuguée au phénomène de la spéculation et des intermédiaires. D'après un vendeur de poisson au marché de Bab El-Oued, le poisson passe au moins par quatre intermédiaires ou revendeurs avant d'arriver sur les étals du marché. Même son de cloche pour les vendeurs du marché Ali-Mellah et la pêcherie d'Alger qui imputent, à leur tour, la flambée des prix au nombre élevé de revendeurs.

Farida Larbi