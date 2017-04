Réhabilitation et mise à niveau des salles de cinéma : redonner des couleurs

Deux salles de cinéma à Oran, le Maghreb (ex-Régent) et Saâda (ex-Colisée), seront bientôt équipées en DCP (Digital Cinema Package), matériel de dernière génération permettant une projection numérique en haute définition en matière d'image et de son, a-t-on appris de M. Maâmri Yacine, directeur de communication à l’ONCI par intérim.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de réaménagement, modernisation et mise à niveau des salles de cinéma, lancé par l’Office National de la Culture et de l’Information (ONCI. Pour l’année en cours, cinq wilayas sont concernées par ce programme, a-t-on appris auprès de notre interlocuteur. « Le ministère s'engage en effet, dans le cadre de sa politique de modernisation des salles de cinéma, ou de ce qu'il en reste, à équiper progressivement l'ensemble des salles à travers le pays. « Dans une première phase, nous allons commencer par les structures gérées directement par l’Office à savoir, El Mougar qui devra être opérationnelle à partir de la semaine prochaine. Vient en suite, les salles au complexe Ahmed-Bey à Constantine, Atlas à Alger, les Issers à Boumerdès, du complexe Slim Abdelwahab à Tipasa et les deux salles de cinéma Maghreb et Saâda à Oran.

Toutes ces structures seront progressivement équipées en matériel DCP et accueilleront prochainement, la projection de films universels nouveaux et autres en même temps de leur sortie mondiale », indique M. Maamri. Une partie de ces équipements a été acquise et l’autre sera bientôt réceptionnée, ajoute le même responsable. « L’activité de cinéma demande beaucoup d’investissement. En plus du matériel, la formation du personnel technicien en charge de la gestion de ces structures est indispensable. Notre objectif est de ne pas monopoliser l’activité, mais bien au contraire, la démocratiser », précise le même responsable qui fait savoir à ce propos que l'ONCI a signé des conventions avec des sociétés européennes de distribution cinématographique pour permettre au public algérien de voir des films en avant-première et en même temps que leur sortie en Europe. « Nous allons acquérir les droits de distribution des films que nous allons projeter. Ainsi, si un organisme se présente à notre niveau, exprimant son désir de projeter les films disponibles à l’ONCI, nous allons soit les lui revendre, soit les mettre à sa disposition sous forme de partenariat ou une autre formule de collaboration. Je souligne au passage, qu’une dizaine de films ont déjà été acquis dont certains vont sortir au cours de l’année. La projection au niveau de la salle El Mougar est prévue pour la semaine prochaine, les autres ça sera au fur et à mesure de leur réception finale », fait-il savoir. Ce dernier a révélé, en outre, que l’ONCI prévoit la projection de films d’animation pour enfants qui seront prochainement acquis.

A l’échelle locale, le chargé de communication auprès de la direction de la culture de la wilaya d’Oran, M. Ould Bensaïd, a indiqué que seule la salle cinémathèque d’Oran, placée sous la tutelle du ministère de la Culture, a bénéficié d’un programme de rénovation et de mise à niveau totale. La gestion des autres salles, précise-t-il, relève de la commune d’Oran. La cinémathèque d’Oran est la première à l’échelle nationale à faire acquisition du DCP, qui constitue l’équivalent numérique de la bobine 35 mm. Contacté par notre journal, M. Mustapha Mérine, un cadre de l’exécutif communal de la ville d’Oran, a tenu à expliquer que les deux salles Maghreb et Colisée ont bénéficié d’une opération de réfection d’envergure pendant la période 2007-2009. Il s’agissait de la première action du genre financée totalement par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locale et gérée par la wilaya. Le montant global de cette opération avoisinait les 50 milliards de centimes programmés pour la réfection, réhabilitation et rénovation du théâtre de verdure et les deux salles de cinéma Saada et le Maghreb. Les travaux ont compris la rénovation de la chaiserie, revêtement mural, du sol, draperie, électricité, étanchéité, plomberie, éclairage et sonorisation. Selon un spécialiste de cinéma, la réouverture de ces salles et leur rénovation va permettre la relance de la production du cinéma en Algérie, notamment le populaire « Cela va enclencher une vraie dynamique dans le secteur. Les cinéastes algériens vont produire davantage de films tant qu’il y aura des salles où ils seront projetés et un public qui ira les voir en avant-première ». Il convient de rappeler que le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a annoncé, en début de semaine à Mostaganem, la visite prochaine d’une délégation d’experts iraniens dans le domaine cinématographique pour s’enquérir de l'état des salles du cinéma en Algérie. Il a précisé, à ce propos, que "deux experts d’Iran effectueront prochainement une visite en Algérie pour établir une expertise sur les salles de cinéma sur la base de laquelle certaines salles seront aménagées et d'autres seront transformées en groupements cinématographiques selon l’espace et les moyens".

Amel Saher