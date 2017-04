Grand angle : Des attentats et des signes

Saint-Pétersbourg, Stockholm, Tanta et Alexandrie, en l’espace d’une semaine, ces villes ont été frappées par des attentats terroristes qui ont fait plusieurs morts. Si pour le moment il y a une forte préemption entre l’auteur de l’attentat de Saint-Pétersbourg et le groupe terroriste autoproclamé (EI/Daech), il en est autrement des trois autres attentats commis après. À la police suédoise, l’auteur de l’attentat de Stockholm aurait déclaré avoir agi sur ordre de Daech. En Egypte, c’est le groupe terroriste qui s’est empressé de revendiquer les deux attentats commis contre deux églises coptes. Pour les experts, ces attentats spectaculaires ont pour objectif de prouver que même acculé en Irak et en Syrie, où le groupe terroriste autoproclamé (EI/Daech) ne cesse de perdre du terrain au profit des forces gouvernementales soutenues par la coalition internationales, il a maintenu intactes ses capacités de nuisance. « L'EI est sous pression en Irak et en Syrie, il conduit alors des attaques spectaculaires ailleurs : c'est une tentative pour reprendre le contrôle de son image, renforcer le moral des troupes et rallier de nouvelles recrues «, estime Jantzen Garnett, expert chez Navanti Group Analytics. L’Algérie qui a également connu les affres du terrorisme a réagi, à chaque fois, pour condamner avec force ces actes abjects tout en rappelant que « le terrorisme représente aujourd’hui une menace grave à laquelle la communauté internationale doit, dans son ensemble, faire face avec la détermination et les moyens requis «. Et pour cause, si au niveau de chaque pays, la prise de mesures draconiennes et le durcissement de la législation visent à lutter contre l’implantation sur leur sol du terrorisme, il n’en reste pas moins vrai qu’aucune frontière, ni aucune mesure sécuritaire ne seront en mesure de garantir le risque zéro. Il est aujourd’hui très difficile, quelque soient les services de sécurité, d’anticiper les projets criminels et terroristes des cellules installées un peu partout dans le monde. C’est pourquoi l’Algérie, à titre d’exemple, n’a de cesse d’appeler à la mise en place d’une stratégie globale sous l’égide des Nations unies qui impliquera toutes les nations. Le 6 avril, des responsables américains et algériens se sont réunis à Washington pour le quatrième dialogue bilatéral annuel entre les États-Unis et l'Algérie sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme. La réunion co-présidée par le ministre des Affaires du Maghreb, de l'Union africaine et de la Ligue arabe,

M. Abdelkader Messahel, avait pour but de renforcer le partenariat entre les États-Unis et l'Algérie et de servir de multiplicateur de force pour lutter contre le terrorisme dans la région indique-t-on. C’est dire que l’Algérie a pris depuis longtemps la juste mesure de la menace que fait peser le terrorisme sur la sécurité et la stabilité des pays. Elle ne manque du reste jamais de réaffirmer sa solidarité avec les pays touchés pour éradiquer ce fléau.

Nadia K.