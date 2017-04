Nouveau modèle de croissance : Les clés de la diversification

Examiné et approuvé en Conseil des ministres, le 26 juillet 2016, le nouveau modèle de croissance s’appuie, d’une part, sur une approche rénovée de la politique budgétaire, avec une trajectoire 2016-2019, et, d’autre part, sur une perspective de diversification de l’économie à l’horizon 2030.

Le plan, censé amorcer la transition économique, sera exécuté en trois phases avec pour objectif d’atteindre une croissance soutenue du PIB, hors hydrocarbures de 6,5% par an sur la période 2020-2030. Le document qui vient d’être publié par le département des finances, évoque une transformation structurelle, au cours de la prochaine décennie, à travers l’option pour une vision à long terme, devant projeter le pays en tant que puissance émergente. La première phase devra entamer la période de décollage (2016-2019) et sera marquée par une évolution de la part des différents secteurs dans la valeur ajoutée vers leur niveau cible. La seconde étape dite de transition (2020-2025) permettra la réalisation du potentiel de rattrapage de l’économie. La troisième phase de stabilisation ou de convergence (2026-2030), marquera le parachèvement par l’économie nationale de l’épuisement de son potentiel de rattrapage et les différentes variables de l’économie convergeront vers leur valeur d’équilibre. Plusieurs objectifs sont ciblés dans le sillage de cette restructuration, à savoir, une trajectoire soutenue de croissance du PIB hors hydrocarbures, de 6,5% par an sur la période 2020-2030, une élévation sensible du revenu du PIB par habitant qui devrait être multiplié par 2,3, un doublement de la part de l’industrie manufacturière, en termes de valeur ajoutée (de 5,3% en 2015 à 10% du PIB à l’horizon 2030), une modernisation du secteur agricole permettant d’atteindre l’objectif de sécurité alimentaire et de réaliser son potentiel de diversification des exportations, une transition énergétique pour réduire la taux de consommation interne d’énergie (de 6% par an en 2015 à 3% par an à l’horizon 2030), et atteindre le juste prix de l’énergie, en n’extrayant du sous-sol que ce qui est strictement nécessaire au développement, et une diversification des exportations permettant de soutenir le financement de la croissance économique accélérée.



Un ajustement budgétaire qui préserve le caractère social de l’économie nationale



A ce propos, l’analyse de la structure du budget justifie l’impératif d’un ajustement budgétaire qui préserve le caractère social de l’économie nationale. Une démarche censée resituer les dépenses à des niveaux normatifs à même d’assurer la soutenabilité de la politique budgétaire. Une réforme profonde des mécanismes d’élaboration, de composition, de suivi et de financement du programme d’équipement est également retenue dans le souci de réhabilitation des principes de rendement de l’investissement et de son efficacité, une rationalisation de l’allocation des ressources budgétaires vers les facteurs clés d’une croissance endogène, la diversification des sources de financement sur une base transparente et encadrée par une législation sur le partenariat public-privé. En fait, le constat dicte la nécessité d’un ajustement budgétaire orienté vers l’objectif de stabilité du cadre macroéconomique. Toutefois, la stabilité du cadre macroéconomique ne peut être soutenue que par une relance solide de l’économie. Autrement dit, seule une vision stratégique de long terme assortie de réformes multidimensionnelles permettrait de sortir l’économie nationale de la dépendance des hydrocarbures. Dans cette optique, le cadrage macroéconomique et budgétaire, pour la période 2017-2019, élaboré dans une conjoncture difficile, caractérisée par l’amenuisement de nos ressources financières, impose une série de mesures destinées à réguler le rythme des dépenses. Ainsi, les mesures prises en 2015 et celles retenues pour 2016, seront davantage consolidées au cours des prochaines années. Aussi, une politique budgétaire soutenable exige, d’importants aménagements au titre des dépenses mais aussi des recettes de l’Etat d’où l’option pour une réforme profonde en phase avec la nouvelle orientation de la politique économique du pays. Les propositions de réformes portent également sur une réforme des règles fiscales, une révision du mode de détermination du prix du baril de pétrole, une réforme du mode de fonctionnement du FRR à l’effet de mieux réguler l’utilisation de ce fonds, une soutenabilité de la dette publique, une couverture progressive, à moyen terme, des dépenses courantes par les revenus de la fiscalité ordinaire.



Une vision portée par six grands axes



La mise en œuvre vision du nouveau modèle de croissance devra être graduée sur axes stratégiques, recommande le document. Le premier axe porte sur la stimulation de la création d’entreprises et de start-up, en Algérie, notamment dans le domaine des services. « Avec une forte volonté politique et un suivi au plus haut niveau, il est possible de se concentrer sur certains secteurs critiques qui permettront de créer la dynamique de changement nécessaire avant d’enclencher les réformes en profondeur », entre autres actions suggérées à ce titre, le document cite la révision du statut et la composition du comité Doing Business. Il est proposé que cette structure intègre dans sa composante, outre des représentants du gouvernement et du secteur privé, des chercheurs et consultants « dont la présence apportera rigueur scientifique et vision large en matière de développement économique ». Le second axe plaide pour un système national d’investissement rénové hors énergie, en particulier, dans les équipements publics, la poursuite de la réforme du système bancaire et le développement d’un marché des capitaux. Le troisième axe porte sur la politique industrielle dont l’objectif de diversification projeté à l’échéance 2030, impose de fortes accélérations de la croissance des secteurs. Le quatrième axe concerne la territorialisation du développement industriel par la réorganisation de la gestion du foncier industriel et son intégration. A ce propos, il est suggéré, que la diversification économique passe par une répartition équitable des investissements dans le cadre du schéma d’aménagement du territoire national (SNAT), et la révision des missions de l’ANIREF dans un objectif d’amélioration de la gouvernance du foncier industriel et l’élaboration d’un nouveau programme de zones pour soutenir le développement industriel de l’Algérie à l’avenir. Le cinquième axe des recommandations insiste sur la nécessité d’assurer la sécurité énergétique et la diversification des ressources énergétiques, à travers un programme d’efficacité énergétique couplé à un programme industriel et technologique de développement des énergies renouvelables et de sécurité énergétique. Enfin, le dernier axe porte sur la gouvernance du nouveau modèle de croissance. A ce propos, la nouvelle vision économique qui ne doit pas se limiter uniquement à l’identification des secteurs prioritaires et aux mesures d’accompagnement ou encore, à la mise en place d’un nouveau système national d’investissement et d’un nouveau système national d’information statistique, devra également et impérativement être menée par une administration économique efficiente et efficace. En fait, conclut le document, les réformes économiques « ne peuvent réussir si elles ne sont pas portées par une administration et des agences qui sont prêtes à les exécuter efficacement ».

D. Akila