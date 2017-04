Notre forum économie, Gestion des ressources hydriques : Lutter contre le gaspillage

L’Algérie, grâce à la politique de prise en charge de la problématique de l’eau, a gagné la bataille de la mobilisation et du transport — parfois sur de très grandes distances (In Salah-Tamanrasset) ou à travers de systèmes complexes comme celui de Béni-Haroun — de ses ressources hydriques. Toutefois, le deuxième plus grand défi, à savoir la distribution de l’eau, n’a pas encore été atteint. Aujourd’hui, tous les efforts sont orientés vers une gestion rigoureuse de cette précieuse denrée, qui doit passer par une lutte implacable contre le gaspillage.

Le Forum Economie d’El Moudjahid, a abordé, hier, la problématique de la mobilisation des ressources hydriques, et l’alimentation en eau potable. Les réponses ont été apportées par des cadres du ministère des Ressources hydriques, Abdelouahab Smati et Amirouche Smail. Un département ministériel, justement créé pour apporter des réponses à la grande pénurie d’eau enregistrée en 2000. Une situation qui avait poussé les pouvoirs publics à importer de l’eau, tant le stress hydrique était important. Plus de quinze ans après, l’eau coule du robinet, les coupures sont très rares, et ceci grâce à de grands efforts et de grands investissements. Ce qui a fait de notre pays, un des rares qui ont réussi le grand pari de la mobilisation des ressources hydriques. Le premier à intervenir Abdelouahab Smati, directeur central de la Mobilisation des ressources en eau. Une direction chargée du pilotage de l’ensemble des acteurs chargés de la mobilisation des ressources en eau : ANRH pour ce qui concerne l’évaluation et la prospection, l’ANBT s’agissant des études et de la réalisation des projets structurants de production et de transport (barrages, adductions/transferts) et les DREW pour ce qui est des projets relevant de programmes spécifiques locaux (retenues collinaires, champs captant locaux, REUE…) en cohérence avec les projets structurants. Cette structure, faut-il ajouter, est en relation avec les secteurs concernés par d’élaboration, l’évaluation et la mise en œuvre de la politique nationale en matière de production et de stockage de l’eau. Question missions, cette direction est aussi chargée d’initier et d’assurer, dans le cadre du plan national, l’étude et la réalisation des ouvrages et équipements de mobilisation et de transfert des eaux superficielles et souterraines. Elle est aussi appelée à proposer les normes, règlements et conditions d’exploitation des équipements, des ouvrages et des ressources en eau. Par ailleurs, elle veille au fonctionnement normal des infrastructures et des installations de mobilisation et de transfert. Comme, elle mène toute action visant le développement des ressources en eau non conventionnelles (eau récupérée à partir du dessalement d’eau de mer, et celles provenant de l’épuration des eaux usées). Qu’en est-il des infrastructures de stockage. Le conférencier, préfère d’abord parler de la nature contraignante qui caractérise notre pays. Des précipitations irrégulières aux plans temporel et spatial, un cycle long de sécheresse. Il faut savoir qu’il pleut sur l’Algérie 80 milliards de mètres cubes, dont 67,5 milliards de mètres cubes retournent à l’atmosphère. Et 12,5 milliards de m3 représentent la recharge des nappes, la mobilisation dans les barrages et retenues. Sans compter la partie qui va à la mer. Pour ce qui des ressources conventionnelles, elles sont de l’ordre de 18 milliards de m3 par an. Dans son exposé, le conférencier a énuméré les grands axes stratégiques de la politique. A ce propos il a expliqué que les grands objectifs sont entre autres l’accroissement des ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles, la réhabilitation et le développement des infrastructures d’assainissement, d’épuration des eaux usées et de protection contre les inondations... Pour revenir aux ressources non conventionnelles, dont le dessalement, la stratégie nationale de mobilisation a consisté en un programme ambitieux d’installation d’usines de dessalement de grande taille dont la capacité nominale totale s’établit à 2,3 hm3/jour, ce qui représente 840 hm3/an, soit presque 10% du total des ressources mobilisables. La répartition spatiale des stations de dessalement d’eau de mer actuelles et projetées consiste en une relative densification à l’ouest du pays compensant en partie le « stress hydrique » dans cette région. Plus généralement, la stratégie de dessalement correspond à une option de sécurisation de l’alimentation en eau potable des villes côtières et intérieures. En dépit de tous les moyens mis pour faire face au stress hydrique, la question qui s’impose est de savoir comment économiser l’eau potable. Pour cette partie, c’est M. Amirouche Smail, qui a exposé la réflexion entamée axée sur les deux composantes complémentaires de l’Economie de l’eau. Il s’agit en premier des réductions des déperditions à travers la lutte contre le gaspillage observé, tant de la part des citoyens que des administrations ou des gestionnaires de biens collectifs. Le deuxième axe repose sur la maîtrise des déperditions et des gaspillages chez l’usager à travers l’entretien des installations intérieures (fuites sur toilettes, débordements de citernes, fuites sur réseaux intérieurs) par ailleurs, il faut savoir que le volume total produit au titre de l’année 2016 par les opérateurs et les collectivités locales est de 8,84 millions de m3 par jour, soit 3,3 milliards de m3 par an.

Quant à la fréquence de distribution, quotidienne, elle est de 45% en 1999, à 70% en 2016. Un jour sur deux, elle est passée de 30% à 16%.

Et un jour sur 3 et plus, elle est passé de 25% à 14%. Pour Smail Amirouche, le défi qui s’impose est de poursuivre les efforts et de consolider les acquis pour atteindre « un service public performant » qui doit se traduire par la généralisation et la pérennisation d’une distribution en continu dans toutes les villes et localités du pays.

Nora Chergui