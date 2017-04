Recyclage des eaux usées : mille et un avantages

Le Rapport mondial des Nations unies, fruit de la collaboration des 31 entités et des 37 partenaires internationaux, sur la mise en valeur des ressources en eau recommande de ne plus considérer cette ressource comme un problème ou un coût. « Les eaux usées représentent une ressource précieuse dans un monde où l’eau douce disponible est limitée et la demande en hausse », déclare Guy Rider, président de l’ONU-Eau et directeur général de l’Organisation internationale du travail. Un travail en synergie s’impose pour atteindre l’Objectif de développement durable consistant à « diviser par deux le niveau des eaux usées non traitées et promouvoir la réutilisation d’une eau sûre d’ici 2030 ». Le même responsable fait part de la nécessité de « recycler davantage les eaux usées pour satisfaire les besoins d’une population en augmentation et préserver les écosystèmes ». Le triptyque réduction de la pollution à la source, élimination de contaminants des flux d’eaux usées, et réutilisation des eaux récupérées, est, comme l’explique le Rapport, tributaire de la gestion améliorée des eaux usées. Il est donc « essentiel d’accroître l’acceptation sociale de l’utilisation des eaux usées afin de favoriser le progrès dans ce sens », a déclaré, pour sa part, la directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova.



En 2020, le marché du traitement des eaux industrielles devrait augmenter de 50%



Par ailleurs, on explique que le rejet de polluants pose de nouveaux problèmes dans la mesure où ils sont rarement contrôlés et leur impact sur l’environnement et la santé mal connu. Dévastatrice pour l’environnement, la pollution a aussi pour effet de réduire la disponibilité en eau douce alors que les pressions sur cette ressource s’accentuent, notamment sous l’effet du changement climatique.

La collecte, le traitement et la réutilisation de l’eau sont au fondement même d’une économie circulaire, conciliant développement économique et utilisation durable des ressources. Or, l’eau recyclée représente une ressource encore largement sous-exploitée qui peut être réutilisée de très nombreuses fois.

Pour l’agriculture, où l’utilisation des eaux usées est la plus répandue, le défi consiste à passer de l’irrigation informelle à une utilisation planifiée et sécuritaire, comme c’est le cas en Jordanie depuis 1977 : 90% des eaux usées traitées y sont utilisées pour l’irrigation. En 2020, on estime que le marché du traitement des eaux industrielles devrait augmenter de 50%.

Considérées comme une alternative à l’eau fraîche, les eaux usées constituent aussi un gisement potentiel de matières premières. Au Japon, à titre d’exemple, le gouvernement s’est donné comme objectif la récupération de 30% d’énergie à partir des eaux usées d’ici 2020.

Fouad Irnatene