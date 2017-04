Jeunes électeurs : Sceptiques ? Pas du tout !

Aucun parti politique ne semble à priori fait rêver les jeunes. Toutefois, ils se sentent le devoir de s’impliquer dans cette nouvelle étape de construction des institutions de la République même s’ils se disent incapables de définir de quel parti ils se sentent le plus proches. Ils ont cette réelle envie de participer à la vie citoyenne, le plus souvent au travers des initiatives privées ou associatives, rarement dans des structures politiques. « C’est un devoir de voter, on fait de la politique tout au long de l’année, que ce soit en présentant des projets, ou dans l’enceinte même des universités. C’est important aussi d’apporter la vision des étudiants sur comment améliorer leur quotidien », nous dira Kamel, étudiant en Sciences politiques.

Oui, j’irai voter



« Oui, bien sûr que j’irai voter le 4 mai prochain, nous dira Salim, étudiant en sociologie. J’irai m’exprimer mais, franchement, jusqu’à aujourd’hui aucun des partis qui défilent à la télévision ne m’a donné envie de lui accorder mon satisfecit ». A 22 ans Salim Bentahar qui aspire un jour à plonger dans l’analyse de la société algérienne reste sceptique quant à toutes ces promesses et ces serments faits par les différents partis pour obtenir des voix. « A mon avis, la prochaine campagne sera le seul moment où les partis et les candidats se rapprochent des citoyens. Une fois à l’Assemblée populaire nationale, ces députés censés représenter le peuple ne représenteront qu’eux-mêmes, ils ne reviendront jamais vers ceux qui les ont élus ». Salim reste toutefois convaincu de devoir voter pour ne pas se compter parmi « ceux qui ne veulent pas s’impliquer dans les grandes décisions qui engagent l’avenir de notre pays » même s’il reste encore réservé quant au candidat ou au parti pour qui il donnera sa voix. « Je mettrai dans l’urne un bulletin au hasard».



Bien choisir



Étudiante en droit pour devenir avocate, Fatiha n’est pas du tout de l’avis de Salim. Pour elle, il faut au contraire «bien choisir nos députés de demain et ne pas laisser le hasard décider à notre place». Fatiha estime qu’il existe des « personnes intègres qui viennent avec des idées nouvelles et qui peuvent changer les choses pour peu qu’on réussisse à les identifier et à leur donner l’opportunité d’accéder à l’Assemblée populaire ». Autre jeune, autre ton, Abdou ne cache pas sa déception de la politique et des hommes politiques.



Voter pour s’affirmer



Désabusé et certain que les prochains membres de l’Assemblée populaire nationale ne lui apporteraient rien et ne régleraient pas ses problèmes de jeune, il affirme qu’il ira toutefois voter pour « s’affirmer en tant que citoyen et pour que sa voix compte mais sans grande conviction quant à une éventuelle amélioration de la vie politique». Ce jeune chômeur estime que les partis séduisent avec « des programmes intéressants qui ne seront jamais appliqués ! ». Plus mesurés, les jeunes ayant déjà un travail et bien installés dans leur vie sociale sont beaucoup plus modérés dans leurs déclarations. Pour Kamel, 32 ans, comptable dans un cabinet privé, « les partis et candidats qui vont se présenter à ces élections législatives doivent mettre en avant l’intérêt suprême du pays et reléguer en arrière-plan les intérêts partisans ». Pour ce jeune financier, « l’euphorie de la campagne électorale fera dire aux candidats des promesses irréalisables ».

Rétablir le contact avec les jeunes et se rapprocher des électeurs

Ammar, jeune avocat, estime que « les candidats à la députation pour la prochaine élection doivent avoir un niveau culturel convenable et être politiquement corrects, ils doivent au moins savoir parler ». Ce jeune banquier acquiesce et considère que les députés font beaucoup plus acte de présence que de la véritable politique. Pour rétablir le contact avec des jeunes dégoutés par les affaires politiques, désintéressés par des élections qui les dépassent, les partis politiques et les candidats essayent un tant soit peu d’effacer ces préjugés et de se rapprocher de ces électeurs. Il faut donc utiliser des moyens novateurs qui leur correspondent. Le numérique s’impose donc logiquement pour Abdelkrim, militant du MPA, étudiant en droit tout ce qui est numérique parle beaucoup plus aux étudiants, parce que c’est une plateforme sur laquelle ils ont beaucoup plus d’accès. C’est aussi un biais pour présenter, découvrir, comparer les programmes de manière apolitique et neutre.

Farida Larbi