Campagne électorale des législatives : Des têtes de liste connues à Alger

Une tête de liste doit mener la campagne à bout de bras, et donc posséder des capacités de fédérer un bon nombre de personnes par ses idéaux ou ses idées afin de les convaincre à rallier les idées véhiculées par son parti politique avant et pendant la campagne électorale.

Ce qui est certain, c’est que le consensus autour des noms de candidats devant conduire la liste du parti pour les prochaines législatives n’est pas une simple affaire. Il faut savoir qu’une telle situation n’a pas été uniquement propre aux grands ténors de la politique, puisque la majorité des formations en lice a connu des troubles internes qui finalement, ont fini par se tasser après la remise des listes aux services concernés. La deuxième plus importante formation politique n’est autre que le Rassemblement national démocratique (RND). Le premier responsable du parti, Ahmed Ouyahia a appliqué la méthode « on ne change pas une équipe qui gagne » en optant pour la continuité et en reconduisant son fidèle collaborateur, à savoir Seddik Chihab, qui a pris la tête de liste d’Alger et qui certainement obtiendra plusieurs sièges. Homme de confiance du S.G du RND, Seddik Chihab a su tisser son réseau dans la capitale, ce qui permettra certainement au RND de réaliser un bon score à Alger où la bataille s’annonce trés disputée. Du côté des partis de l’opposition, le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), sans surprise, a préféré confier la conduite de sa liste à Alger à son président, Mohcine Bellabas. Le choix du premier responsable du RCD pour conduire la liste de la wilaya d’Alger démontre de ce fait l’importance qu’a la capitale pour cette formation qui tentera de décrocher quelques sièges des 37 sièges pour Alger qui, comme toutes les capitales du monde, est la vitrine politique de notre pays.

A l’instar du RCD, le Parti des travailleurs (PT), pour sa part, n’est pas allé chercher loin pour trouver sa tête de liste d’Alger. En effet, le maître à bord n’est autre que Louisa Hanoune, elle-même, qui conduira la liste de son parti à Alger. A priori, la patronne de la formation politique ne veut pas tenter sa chance ailleurs, et ne veut pas elle aussi, changer « une formule qui gagne ».

Le parti d’Amara Benyounès, quant à lui, Mouvement Populaire Algérien (MPA) sera conduit par le frère de son président, à savoir Idir Benyounès, membre fondateur du parti et actuel directeur du quotidien la Dépêche de Kabylie, choisi par la direction nationale de sa formation pour conquérir Alger.

Une autre figure des médias a été choisie pour conduire la tête de liste d’Alger, c’est Salima Ghozali, une journaliste politique fervente militante et fidèle aux couleurs bleu et blanc de sa formation le Front des forces socialistes (FFS), le doyen des partis de l’opposition, fidèle à ses idéaux. Le parti d’Amar Ghoul a désigné son député sortant Salah Bousselba, un inconnu de la classe politique, qui est en réalité un grand homme d’affaires. Pour sa part, l’alliance Mouvement de la société pour la paix (MSP) et le Front du changement (FC), a choisi comme tête de liste d’Alger, le président du FC, Abdelmadjid Menasra qui cumule une longue expérience politique. Il a été choisi pour mener à bien une mission bien précise à savoir plaider pour le développement des secteurs du Tourisme, de l’Industrie et du Commerce. De même, que M. Menasra est connu pour avoir une belle réputation auprès de l’électorat islamiste, notamment de par ses liens avec la famille de feu Mahfoudh Nahnah.

Mohamed Mendaci

------------/////////////////

SIDI BEL-ABBÈS

L’épreuve du terrain

Pavoisement des grandes artères et avenues, fixation de 78 panneaux d’affichage et aménagement de 98 espaces pour l’organisation de 4.300 meetings des 21 formations en compétition, caractérisent le coup d’envoi de cette campagne électorale reposant sur le travail de proximité des candidats. L’ancrage de certains partis, à l’image du FLN, du RND, du HMS et à un degré moindre TAJ qui effectue son entrée ne peut être un argument pour démobiliser les autres adversaires à l’écoute des pulsations de la société et déterminés à occuper le terrain. Et chacun tente de convaincre cet électeur attentif à son tour au discours des uns et des autres pour analyser son contenu. D’une certaine façon, aucune préoccupation majeure exception faite pour le volet de l’emploi, n’est exprimée par ce citoyen qui mesure l’effort d’équipement consenti par l’Etat dans la remise à niveau des secteurs d’activité, la réalisation d’imposantes infrastructures socio-économiques et l’avancée notablerelevée en dépit des difficultés qui subsistent. Force est de reconnaître que Sidi Bel-Abbès a retrouvé sa sérénité à la faveur de la démarche de réconciliation nationale après une conjoncture douloureuse pour se consacrer au développement. Les acquis sont nombreux et il conviendra de valoriser les investissements massifs. Voila d’ailleurs un thème à débattre et qui pourrait sans doute focaliser l’électorat et retenir son attention. Bref, chaque parti a élaboré son approche pour entamer son action de sensibilisation et de mobilisation autour de la justesse du choix de son programme.

Du côté de l’administration, toutes les potentialités matérielles et humaines de la wilaya ont été déployées pour assurer la réussite de cette opération d’intérêt national et permettre l’animation de cette campagne par les postulants aux sièges à pourvoir au nombre de huit.

A. Bellaha

-------------//////////////////

Paroles d’urnes

Dans le vif du sujet

Si les prochaines élections législatives représentent globalement le même intérêt et la même importance pour les formations en course, leurs feuilles de route ne sont pas en revanche les mêmes. Ils reconnaissent tous que beaucoup de travail a été fait et des progrès plus ou moins importants ont été accomplis, mais il y a encore des problèmes à résoudre et chacun y va, bien sûr, avec sa vision des choses. Il n’y a pas de doute que l’économie aura la part belle dans les programmes et les discours. Le pays fait face à de sérieuses difficultés économiques et les grandes lignes des programmes sur les politiques économiques et financières à suivre seront certainement dévoilées au cours de cette campagne. Plongée dans des difficultés économiques induites par la chute des prix du pétrole l’Algérie pourrait voir ses inégalités augmenter, notamment en raison de la forte hausse du chômage. L’inflation a commencé à baisser, ce qui est une bonne nouvelle, mais le chômage augmente depuis 2015 et ne donne aucun signe d’inflexion. Il faut admettre aussi qu’aujourd’hui l’inflation affecte la majorité des Algériens. Le PIB a reculé et beaucoup de partis politiques estiment que nous sommes en train de faire marche arrière en termes de croissance et de justice sociale. Les candidats déclineront également les visions respectives de leurs partis concernant l’avenir politique du pays, en termes de démocratie, des droits de l’homme, de la justice, de l’Etat de droit, de gouvernance politique... L’objectif des discours sera, d’abord, de convaincre les Algériens de la cohérence de leurs visions et priorités respectives notamment les réponses qu’ils veulent promouvoir pour répondre aux attentes et aux besoins des citoyens. Il sera question de défendre leurs feuilles de route, avec notamment des réformes concernant les secteurs auxquels s’intéressent la majorité des citoyens ; éducation, santé, emploi, logement, pouvoir d’achat et des impôts. Ce rendez-vous électoral est perçu donc comme une occasion de régler tous les grands problèmes du pays. Même si tout le monde ne voit pas tout du même œil, particulièrement sur ces questions chaudes il n’en demeure pas moins vrai que chaque parti tentera de défendre ces idées et sa manière de mener les réformes, surtout dans des secteurs comme l’Education et la Santé qui sont emblématiques. C’est autour de ces domaines, en particulier, que les millions d’électeurs décideront en fin de course quel projet promouvoir et quel autre sera enterré, faute de gagner les élections. Sur le budget, tout le monde s’inquiète de la réticence à réformer les domaines, qui engloutissent le plus gros des dépenses. Il convient de rappeler que de nombreux partis politiques ont réclamé au gouvernement de préserver les intérêts des couches vulnérables de la société. Le pays a été secoué par des conflits sociaux. Plusieurs syndicats ont mené la fronde. Ce mouvement est inquiétant car le pays, bien qu’il soit mature, est très dépendant des revenus pétroliers. Cela dit, si le pétrole va continuer à représenter une part importante des ressources de l’Algérie, ces soubresauts pourraient encourager les projets de diversification de l’économie, selon le gouvernement. Beaucoup de partis ont déjà réclamé aussi des enquêtes plus vigoureuses suite aux affaires de corruption, de malversation et de détournements qui ont défrayé la chronique.

Farid Bouyahia­­