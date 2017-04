Campagne électorale des législatives : Les partis sur Le terrain

Au 2e jour de la campagne électorale des législatives du 4 mai, les chefs des formations politiques continuent de sillonner les quatre coins du pays, où ils sont allés à la rencontre des électeurs pour leur expliquer les programmes et les inviter à accomplir leur droit acté dans la Constitution.

Le FNA veut une révolution électorale



De Mostaganem, le président du FNA a appelé le peuple à mener une « révolution électorale » pour le « changement » et estimé que le temps est venu de devenir ainsi une « force » de ce changement. S’exprimant lors d’un meeting populaire qu’il a animé dans la commune de Sirat, Moussa Touati, qui a profité de cette occasion pour inviter les citoyens non convaincus à aller, malgré tout, aux urnes avec un bulletin blanc, a appelé à « ne pas céder » aux appels de partisans du boycott et met en avant l’impératif de voter pour celui qui « prône la justice », base, selon lui, d’une « bonne » gouvernance. « La mission d’un député est d’adopter des lois qui défendent les intérêts du peuple, d’où l’importance de faire le bon choix et de donner sa voix à nos candidats », a plaidé le président du Front national algérien qui a assuré que le FNA œuvre à « restituer » le pouvoir au peuple afin qu’il puisse « décider » des choix le concernant sur les plans économique, social et politique.



TAJ ambitionne de booster l’économie dans les Hauts Plateaux



Pour sa part, Amar Ghoul se trouvait hier à Sour El Ghozlane (Bouira) où il a fait part de l’ambition de son parti de « booster » l’économie dans les Hauts Plateaux et de lui donner une « nouvelle » impulsion à travers un programme « diversifié », basé sur la « relance » de l’agriculture, l’industrie et les services. « Nous nous engageons devant vous à concrétiser ce projet via l’exploitation du vaste espace géographique dont jouissent les Hauts Plateaux en vue de lancer d’importants investissements agricoles et industriels ainsi que dans le domaine des services pour parvenir à diversifier notre économie nationale, trop dépendante de la rente pétrolière », a promis le président de TAJ. Ghoul s’est engagé par ailleurs à créer une raffinerie dans la région des Hauts Plateaux, un projet qui s’ajoutera au complexe des pneumatiques ainsi qu’à la zone industrielle entre M’sila et Bouira. « D’importants projets censés créer de l’emploi pour des milliers de jeunes de la région et créer de la richesse », a-t-il expliqué.



Le RCD assure pouvoir apporter les solutions aux problèmes sociaux



Le RCD a opté, pour sa première sortie de campagne (le premier jour a été consacré à une conférence de presse), pour des rencontres de proximité organisées à Alger et s’engage par la voix de son président à « garantir » la stabilité et la quiétude sociales en cas de majorité parlementaire. Tête de liste dans la capitale, Mohcen Belabbès qui s’est mêlé à la foule dans les communes de Cheraga, Dely Ibrahim et Ain Benian (Alger) a soutenu que son parti offre des « solutions » aux problèmes sociaux en matière de santé, de logement, de système de retraite, de chômage et de cherté de la vie et considéré à ce sujet que la principale préoccupation du citoyen à l’heure actuelle est de trouver des « solutions » aux problèmes sociaux et de « s’assurer » un avenir « meilleur ». « Le citoyen doit penser au changement et œuvrer à trouver une alternative », a commenté le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, en réponse à la menace de l’abstention qui pourrait être encouragée par la hausse vertigineuse des prix.

Le coordinateur du MPA à Alger : « Voter massivement »

Le coordinateur du MPA à Alger, Abdelhakim Bettache, a appelé, hier à Alger, avec force les Algérois à aller voter le 4 mai 2017, au vu de l’importance de cet acte citoyen. « Nous devons accomplir cette tâche », car « les législatives prochaines ne sont pas comme les précédentes », dira-t-il lors d’un meeting organisé à la maison de la jeunesse de Bouzaréah, en présence des artistes et de citoyens de la commune. M. Bettache qui est actuellement à la tête de l’assemblée populaire communale d’Alger-Centre, a rappelé qu’il est vrai que les Algérois vivent des problèmes et des situations difficiles, dont le chômage et l’emploi, notamment. Mais cela n’empêche pas d’aller voter pour n’importe quel parti politique ou de mettre une enveloppe blanche. « Il faut renforcer l’Assemblée populaire nationale (APN) par des éléments qui seront à votre écoute et qui justifient d’un diplôme supérieur et d’une expérience dans l’administration.

L’orateur a attiré l’attention des présents par différentes formes de persuasions positives pour accomplir le vote. Pour sa part, la tête de liste MPA à Alger, Idir Benyounès, a rappelé le slogan du MPA « modernes et patriotes » et nous sommes pour « une démocratie tranquille ».

Djamel Maâfa : « Nous nous intéressons à toutes les classes. »



Le candidat du parti MPA à Alger, Djamel Maâfa, a réitéré dans une déclaration à El Moudjahid, que toutes les classes de la société algérienne sont ciblées et qu’à chaque meeting que « nous organisons, nous nous prêtons volontiers aux remarques des jeunes. »

Djamel Maâfa a précisé que les candidats préposés par le MPA sont optimistes. Ils disposent d’un programme qui vise la prise en charge des préoccupations des citoyens, nous voyons comment Alger-Centre est devenu plus luxuriante alors qu’il n’existait même pas assez d’espaces verts.

A l’adresse de ceux qui appellent au boycott des législatives, il a exprimé son mécontentement en déclarant qu’une telle altitude n’apportera pas de solution.

L’intervenant considère par ailleurs que l’objectif tracé consiste à relever les défis et ne pas laisser de vide, car la nature a horreur du vide. Il précisera que le « MPA œuvrera à aider à l’amélioration de la situation socio-économique du pays, en libérant les initiatives et favoriser la création d’entreprises productives ».

Hamza Hichem

Le changement anarchique n’apporte pas de solutions



A Bordj Bou-Arréridj, Amara Benyounès, du MPA, a estimé que les législatives du 4 mai constituent une belle occasion pour une transition démocratique « apaisée » et considère que réclamer le changement de façon « anarchique » n’apportera pas de solutions « efficaces ».

Le président du Mouvement populaire algérien a souligné à cet effet que le peuple algérien doit faire « entendre sa voix » à travers le scrutin pour avoir des députés ayant la « crédibilité » et la « légitimité » leur permettant de procéder à des réformes concrètes au service des citoyens. « Il faut s’orienter vers un nouveau modèle économique car la gestion socialiste et administrative des problèmes économiques a prouvé son échec dans les pays qui l’ont adoptée », a expliqué Amara Benyounès qui a évoqué la nécessité d’opter pour un modèle économique « libéral », basé sur « l’initiative » dans la création d’entreprises économiques.

Synthèse S. A. M.

FLN

Un taux de participation qui serait de plus de 50%

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbas, a indiqué à Alger, qu’il s’attendait à un taux de participation dépassant les 50% lors des élections législatives du 4 mai. La réalisation de ce taux de participation est de nature à « renforcer la sécurité et la stabilité du pays », a déclaré M. Ould Abbès au terme d’une audience accordée à une délégation américaine représentant la commission des relations étrangères au Congrès américain accompagnée de l’ambassadrice des Etats-Unis à Alger, Joan Polaschik. Il a évoqué à ce propos, « les acquis réalisés sous la direction clairvoyante » du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans les différents domaines notamment en ce qui a trait au rétablissement de la sécurité et de la stabilité du pays. Il a souhaité également que sa formation politique remporte la majorité absolue, rappelant la « grande affluence » des citoyens aux meetings de son parti dès le début de la campagne électorale, en prévision des élections législatives du 4 mai prochain. S’exprimant sur le recours aux moyens de l’Etat pour animer la campagne électorale, M. Ould Abbès a affirmé que le parti FLN assurait l’animation de celle-ci avec un « argent propre et ses propres moyens ». Il a précisé d’autre part, que sa formation travaillait dans le cadre du « respect mutuel » entre les différents partis politiques. Concernant la rencontre qui l’a réuni avec la délégation américaine, il a affirmé avoir évoqué les relations bilatérales entre l’Algérie et les Etats Unis d’Amérique et « les moyens de les consolider dans les différents domaines ». La rencontre a été également une « opportunité pour souligner les principes de l’Etat algérien dans les affaires internes des pays », insistant que l’Algérie « refuse toute ingérence dans ses affaires internes ». A cette occasion, M. Ould Abbès a abordé les garanties juridiques contenues dans le dernier amendement de la Constitution pour ce qui est de l’organisation des différentes échéances électorales, insistant sur le rôle et la composante de la Haute instance indépendante de surveillance des élections.

S’agissant de la disparition d’un des candidats de son parti dans la wilaya de Bejaia, il a ajouté « ne détenir à ce jour aucune information » à ce sujet, soulignant que les services de sûreté « poursuivent leurs recherches ».

Aujourd’hui

RND

El Oued : Meeting (10h) animé par le secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia.

Biskra : Meeting (14h), animé par M. Ouyahia.



PT

Mila : Meeting à la salle omnisports APC de Grarem Gouga (10h), animé par la secrétaire générale du parti, Louisa Hanoune.

Constantine : Meeting à la maison de la Culture Mohamed El Aid El Khalifa (15h30), animé par Mme Hanoune.



ANR

Béchar : Meeting à la maison de la culture (15h), animé par le SG du parti, Belkacem Sahli.



MPA

Alger : M. Bettache Abdelhakim, coordinateur de la wilaya d’Alger et M. Idir Benyounès, le leader du Mouvement populaire algérien de la wilaya d’Alger, animeront un meeting populaire cet après-midi à partir de 16h au centre culturel Aissa-Messaoudi.



FNA

Ain Témouchent : Meeting (9h), animé par le président du parti, Moussa Touati.

Tlemcen : Meeting (14h), animé par M. Touati.



Front El-Moustakbel

Tébessa : Meeting (15h) animé par le

président du parti, Abdelaziz Belaïd.



FLN

Bouira : Meeting à la maison de la culture Ali Zaâmoum (9h), animé par le SG du parti, Djamel Ould Abbès.

Boumerdès : Meeting à la salle omnisports (16h), animé par le SG du parti, Djamel Ould Abbès.

Alger : M. Sid Ahmed Ferroukhi tête de liste du parti FLN de la wilaya d’Alger organisera aujourd’hui des visites de proximités au niveau de la wilaya d’Alger.



FAN

Chlef : Meeting à la salle omnisports de l’APC de Ain Meran (14h), animé par le président du Front, Ahmed Ben Abdessalem.



PLJ

Boumerdès : Meeting à la maison des jeunes de l’APC de Kedara (16h30), animé par le président du parti Mohamed Saïd.