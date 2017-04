Attentat de Stockholm : M. Bensalah signe le registre de condoléances

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a signé, à l'ambassade du Royaume de Suède à Alger, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances, suite à l'attentat qui a frappé vendredi dernier la capitale Stockholm, faisant quatre morts et de nombreux blessés. «J’ai appris, avec une profonde affliction, l’attentat terroriste qui a ciblé le centre de la capitale Stockholm faisant plusieurs victimes innocentes», a écrit M. Bensalah. «Tout en condamnant, avec la plus grande vigueur cet acte ignoble, nous vous réitérons notre entière disposition à conjuguer nos efforts pour éradiquer ce fléau qui menace le monde entier», a affirmé M. Bensalah.

«En cette douloureuse circonstance, je présente, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au nom du gouvernement et du peuple algériens, et en mon nom personnel, au roi, au gouvernement et au peuple suédois ami, mes sincères condoléances, et assure les familles des victimes de notre profonde compassion, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés», a ajouté le président du Conseil de la nation. Vendredi dernier, un attentat au camion bélier a été commis par un homme dans une rue commerçante très fréquentée dans le centre de Stockholm, faisant au moins quatre morts et 15 blessés. Le président du Conseil de la nation était accompagné du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel.