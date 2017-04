Algérie - France : Accord de partenariat entre Sonatrach et Total

La Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, Sonatrach, et la compagnie française Total ont signé, à Alger, «un accord global visant à consolider le partenariat existant entre les deux compagnies», a indiqué Sonatrach dans un communiqué.

L'accord a été signé par le PDG de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, et le PDG de Total, M. Patrick Pouyanne. Cet accord permettra à Sonatrach et Total «de fructifier leur partenariat, à travers la concrétisation de nouveaux projets dans l'amont pétrolier, notamment le nouveau cadre contractuel pour le projet Timimoune, la poursuite de l'exploitation conjointe du champ Tin Fouyé Tabankort, dans le cadre d'un nouveau contrat, le développement d'un nouveau projet, ainsi que le règlement à l'amiable des différends entre les deux compagnies», souligne la même source. Il s'agit également d’«élargir la coopération dans les autres activités, notamment l'exploration, la pétrochimie, le solaire et le développement à l'international», précise Sonatrach. Cet accord «confirme et matérialise la volonté de Sonatrach et de Total d'œuvrer conjointement au développement et au renforcement de leur partenariat historique».