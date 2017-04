Campagne électorale des législatives, Oran : Les partis présentent leurs candidats

La majorité des partis politiques en lice à Oran pour les élections législatives, ont entamé leur campagne en organisant des activités et publiques à travers lesquelles, ils ont présenté leurs candidats officiels pour la prochaine échéance. C’est le cas du FLN dont les 10 candidats conduits par M. Abdelkader Hadjouj ont saisi cette opportunité pour inaugurer le bureau du FLN dans le secteur urbain de Sidi El Houari. La délégation s’est déplacée, ensuite, dans l’une des communes de la côte ouest d’Oran où elle a présenté ses candidats à la population locale. Au programme de cette première journée de campagne, également, un meeting populaire à la salle de cinéma Maghreb pour présenter son programme. Quant au RND, son bureau local a organisé de nombreuses rencontres de proximité dans les communes d’Aïn El Karma, Aïn El Turck, El Ançor, Bousfer et Mers El Kébir avant de clôturer le programme de cette 1re journée par un spectacle culturel dans la salle cinéma Saada.

Selon le coordinateur du RND de la daïra d’Oran, M. Nabil Louhibi, la formation politique qu’il représente va axer sa campagne sur les actions de proximité dans les grands groupements urbains et les zones rurales, les meetings politiques et les activités sportives et culturelles. Le secrétaire général du RND est attendu le 21 avril à Oran pour animer un grand meeting populaire au centre de convention d’Oran, a révélé notre interlocuteur. Le parti des forces socialistes (FFS) a, quant à lui, opté pour un rassemblement symbolique devant la Grande poste centrale d’Oran pour commémorer le 68e anniversaire de l’attaque de la poste le 5avril 1949 dont le feu Aït Ahmed fut l’un des ses principaux artisans. Selon M. Mustapha Mérine, ex-journaliste et 2e candidat de la liste FFS à Oran, son parti a décidé de se contenter d’un seul grand meeting populaire à Oran, qui sera animé par le 1er secrétaire du parti le 22 avril prochain.

Le programme de la campagne sera axé, ajoute-il, sur le travail du terrain et le contact direct avec le citoyen. Le FFS à Oran prévoit, en outre, l’organisation de deux journées d’études sur des thématiques autour des préoccupations majeures du peuple et de l’Etat algérien, a-t-on indiqué. Il convient de souligner que la liste du parti fondé par le feu Aït Ahmed compte 7 femmes candidates.

Concernant le parti national algérien ( PNA), ses membres et militants à l’échelle locale ont été mobilisés pour assurer l’affichage des listes à travers les principaux artères de la ville et la distribution des dépliants et brochures contenant le programme politique du parti, a-t-on appris de Mme Samia Djemaï candidate du parti. Cette dernière a indiqué que son parti envisage, à son tour, de concentrer sa campagne sur les actions de proximité et le porte à porte pour expliquer son programme.

Pour sa part, le MSP a organisé une conférence de presse au siège de son bureau local animé par son tête de liste à Oran, M. Abdelkrim Mechaï, et au cours de laquelle, il a présenté les candidats de son parti pour les prochaines législatives

Ali, cadre à la retraite de 63 ans, estime que voter est « un devoir civique est un acte citoyen ». Pour lui, même le vote blanc est inenvisageable : «Autant jouer le jeu ! Si on va voter, c’est qu’on a déjà choisi la liste à même de nous représenter le mieux au Parlement. Donner sa voix équivaut dans ce cas à s’impliquer entièrement et surtout, de manière efficace dans le processus ». De son côté, le fils d’Ali, Rédha, 35 ans, enseignant universitaire, voit la prochaine échéance électorale comme une opportunité permettant de contribuer à l’édification d’institutions solides, et par conséquent, d’un État fort : « Il est vrai que la conjoncture, du fait de la baisse des recettes pétrolières, est difficile, mais cela ne nous empêche pas d’être positifs et de répondre présents lors des rendez-vous électoraux. C’est ce que j’appelle avoir l’esprit de responsabilité », assène-t-il, tout en rappelant que l’Assemblée populaire nationale, surtout en cette période marquée par de nombreux défis économiques et sécuritaires, a un rôle prépondérant à jouer, et c’est pour cela que le choix des femmes et des hommes devant y siéger revêt une importance capitale. Enfin, la sœur de Rédha, Maya, pharmacienne de 28 ans, a reconnu qu’elle n’avait pas encore une idée précise sur la liste pour laquelle ira sa voix : « J’opterai pour celle qui compte le plus de jeunes candidats ! Il est temps de passer le flambeau à la nouvelle génération », et d’ajouter : « Je suis optimiste pour la suite ». I. B.