Campagne électorale des législatives, El-Fadhl : Contre la politique de la chaise vide

Le président du parti El Fadhl, M. Tayeb Yennoune qui a animé hier, un meeting électoral à Bordj Bou Arreridj a déclaré que « le défi est d’être contre la politique de la chaise vide a ajouté que le boycott est une sanction pour toute l’Algérie. On peut ne pas être satisfait d'une politique. Mais on n’a pas le droit de nuire au pays », a précisé M. Yennoune qui a noté que le changement ne peut venir que par le vote. Le président du parti El Fadhl a préféré écouter les citoyens qui ont assisté au meeting pour leur apporter les solutions nécessaires comme il l'a rappelé et a indiqué que la mutation dont le pays a besoin réside dans les mentalités et non pas les hommes. On a vu ce que la succession des gouvernements a apporté.

« Il faut que tout le monde sache que le peuple et le pouvoir ne font qu'un », a déclaré M. Yennoune qui n'en veut pour preuve que la situation d'un responsable de structure qui agit en tant que représentant de l'Etat avant de critiquer ce dernier quand il est dans la rue. Nous devons en tant qu'élite arrêter de montrer le peuple comme victime d'injustice et l'Etat comme son maître. Nous devons améliorer le niveau des citoyens en leur inculquant les notions justes comme l'interdépendance entre le pouvoir et le peuple a-t-il conclu

F. D.