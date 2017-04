M. Mekidèche vice-président du CNES  : Convergences sur la relance économique

Les programmes économiques des candidats en lice pour les législatives ont été passés en revue, hier, par le vice-président du CNES, Mustapha Mekidèche, lors de son passage sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, même si ce dernier a jugé prématuré d’évaluer le contenu de ces programmes, «qui peuvent, dit-il, évoluer en cours de campagne». M. Mekidèche a estimé qu’il ne suffit pas d’avoir un consensus social pour pouvoir aborder l’étape «difficile» dans laquelle se trouve le pays, depuis plus de trois années. Celui-ci s’est interrogé dans ce contexte sur la possibilité de l’établissement d’un consensus politique. Et si ce dernier consensus ne serait pas en train de se construire ? «Si c’est le cas, quelles sont, alors, les positions des uns et des autres partis en lice, par rapport aux grands défis auxquels est confrontée l’Algérie ?» Des programmes qu’il a pu décortiquer, Mekidèche déclare y avoir relevé un progrès «très significatif» en ce qui concerne l’élaboration de leurs contenus économiques, «tous partis confondus», observant, à ce propos, que la classe politique est en train de gagner «globalement» en maturité. De ces programmes, il note qu’il y a trouvé des «éléments de convergence» en ce qui concerne, par exemple, la maîtrise budgétaire, «qui apparaît comme un élément incontournable dans tous les programmes et idées exposés», ciblant, relève-t-il, les destinataires des transferts sociaux, la promotion des énergies renouvelables, la réforme fiscale et la promotion du secteur privé.

L’expert souligne que la majorité des partis préconise le déploiement d’importants investissements agricoles et industriels, ainsi que dans le domaine des services, afin d’arriver «à diversifier notre économie nationale». Concernant les niveaux de perception de l’opinion publique vis-à-vis de ces programmes, M. Mekidèche estime que celle-ci est devenue «plus affûtée», compte tenu, selon lui, de l’élévation du niveau intellectuel global de la population face à la gravité de la crise à laquelle est confrontée l’ensemble de la société, plus apte, note-t-il, à débusquer les slogans «populistes ou électoralistes».

L’expert considère que les divers slogans et thèmes de campagne utilisés par les candidats ont un aspect «symbolique et psychologique». Il a invité les candidats à s’intéresser davantage à la «crédibilité» des programmes, en ayant à l’esprit «la gravité de la crise et de son amplitude». M. Mekidèche note, par ailleurs, que ce qui est récurent dans l’ensemble des propositions des partis candidats aux législatives, c’est cette nécessité d’avoir comme préalable «la sécurité et la stabilité» de la nation, à travers le renforcement «de nos moyens de défense et d’intelligence», soulignant qu’il ne peut, en effet, y avoir d’émergence économique sans paix et sans stabilité.

Pour lui, il existe des éléments de consensus entre les prétendants à la députation sur les aspects relatifs au soutien à l’économie productive, «que ce soit par la réindustrialisation, le développement de nos production agricole et agroalimentaires, que les services, y compris ceux du numérique».

S. Et.